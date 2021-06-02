癌症病人是新冠肺炎（COVID-19）容易轉重症的高危險群，治癌專家蔡俊明、曾令民、侯信安、鄭伃書醫師，都建議癌友只要開放施打新冠疫苗，盡快預約，唯獨正在做化學治療的病人，先不要接種。

全台灣已進入新冠肺炎社區感染，看著每日死亡案例，癌症、老年人、慢性病患者總是榜上有名，可說是病毒最愛欺負的族群。癌症病人該去接種疫苗嗎？

「要，而且建議打。」治療肺癌、乳癌、以及血癌的4位專家醫師異口同聲建議癌症病人應該接種新冠病毒疫苗。

美國癌症協會（ACS）指出，年紀超過12歲，只要過去接種其他疫苗沒有發生過嚴重過敏反應，都應該接種COVID-19疫苗，包括癌症病人。

目前疫情緊張，台灣的COVID-19疫苗數量稀缺，依據疾病管制署訂的「COVID-19疫苗接種對象優先順序」，癌症病人排在施打第7順位，屬於感染後容易產生嚴重併發症的族群，醫師建議一旦公告開放施打，盡快去預約。

無論是穩定追蹤，或者正在做治療的癌症病人，大多可去打新冠肺炎疫苗。唯獨「正在做化學治療、剛做完化學治療的癌症病人」，醫師不建議接種，因為化療期間白血球下降，抵抗力變弱，影響免疫功能和疫苗效果。

●肺癌標靶治療的癌友可以打疫苗

治療肺癌經驗豐富的國泰醫院呼吸胸腔科兼任主治醫師蔡俊明引述美國胸腔醫學會指引表示，穩定追蹤的肺癌病人，開完刀的、正在做標靶藥物、放射線治療、免疫藥物的肺癌病人，都可以打新冠疫苗。

只有正在打化學治療的先不要打疫苗。因為肺癌的化學治療處方每個病人都不一樣，有的要搭配其他治療；有的間隔時間不同例如每隔1週、隔2週、隔3週打一次，化療藥物會造成病人的白血球減少，抵抗力較差，也可能影響疫苗效果。

國泰醫院呼吸胸腔科兼任主治醫師蔡俊明表示，肺癌標靶治療的癌友可以打疫苗。(示意圖/Pexels)

如果病人是在化療前、或者做完化學治療之後7～10天，血液檢查數值正常，就可去接種疫苗。台灣剛開放施打新冠疫苗時，蔡俊明醫師有個病人就是肺癌開完刀，開始化療的前2週先去接種新冠疫苗，然後再繼續治療。

●乳癌病人 選擇健康那一側乳房的手臂接種疫苗

中國醫藥大學附設醫院乳房外科主治醫師鄭伃書鼓勵乳癌病友應該去打新冠疫苗，並要切記選擇沒有開刀（非手術側）、沒有做治療的手臂接種疫苗。

鄭伃書醫師指出，醫護人員在施打疫苗時，一般會請你伸出非慣用手，乳癌病人切記，疫苗不可以打在已經接受或者準備要做腋下淋巴手術和放射線治療的手臂，選「健側」、也就是健康乳房那一側的手臂接種，避免淋巴結腫大影響影像判斷，或是淋巴水腫情形。

如果正在做標靶治療、免疫治療和放射線治療，它們和疫苗之間沒有交互作用，可以接種。有文獻建議免疫治療和疫苗不要排在同一天施打。至於正在做化療的乳癌病友應該選免疫力最好的時機打。

乳癌患者施打疫苗的注意事項。(圖/鄭伃書醫師、康健雜誌提供）

因為化學治療後1～2週，身體處於免疫力低下的時候，這時機施打疫苗，不會因此得到新冠肺炎，但是抗體生成效果不好。為了讓疫苗發揮效能，建議選「血球檢驗正常」的時機接種，通常是在化療前後 1～2週。

此外，荷爾蒙接受體陽性轉移性乳癌，如果有使用愛乳適、擊癌利、捷癌寧，屬於CDK 4/6 抑制劑，會影響血球數量，建議癌友比照化療建議，選「血球檢驗正常」時去打疫苗。

●乳癌使用荷爾蒙治療，需要停藥再去打疫苗嗎？

曾有乳癌病人之前去打新冠疫苗，現場醫護人員告知因為有服用荷爾蒙藥物治療的人不能打，容易血栓。如果要打，必須停藥4週，才能打第一劑，詢問北榮乳癌外科主任曾令民：「服用泰莫西芬9年，這樣停藥一段時間風險會很大嗎？」

為此，曾令民特地詢問疫苗藥廠和相關研究，回覆病人：「乳癌病人使用荷爾蒙治療不需要停藥，可以接種疫苗。」至於血栓不良反應的作用機轉是免疫系統產生抗體，導致血小板低下，和荷爾蒙治療不會互相影響。

鄭伃書醫師也特別說明，乳癌病友做的是「抗」荷爾蒙治療，無論口服或注都是為了阻斷雌激素或減少雌激素生成去刺激癌細胞，所以不屬於 AZ 疫苗警示上的荷爾蒙治療。

曾令民醫師引述美國臨床腫瘤醫學會（ASCO）建議，癌症患者接受疫苗的效益大於風險。

●血癌已經控制的病人 可以打疫苗

至於血癌病人，中華民國血液病學會祕書長、台大醫院血腫瘤瘤科主治醫師侯信安表示，如果是血癌已經控制，穩定追蹤的血癌病人，應該去接種疫苗。新冠肺炎疫苗不是「活菌」或是「減毒」疫苗，毋須擔心因免疫力過低造成感染的問題。

特別提醒，血癌病人若有接受骨髓移植，正在服用免疫抑制劑，或者是免疫力不全，疫苗可能無法產生足夠的抗體，建議找主治醫師針對自己的病情，討論是否適合接種。

●新冠疫苗接種前、接種後都要落實防疫生活

COVID-19疫苗已證實可大幅降低感染轉重症風險，但疫苗保護力病不是百分之百，無論接種前、後都應繼續遵守目前預防新冠肺炎的生活指南，戴口罩、勤洗手、不接觸保持社交距離，保護自己，減少身邊所愛的人暴露在病毒威脅中。

(中時新聞網)