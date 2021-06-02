對女性們來說，可以暫時沒有愛情，但生命中一定不能缺少可以跟自己分享喜怒哀樂的姐妹淘。搜狐網命理專欄點名，金牛座、獅子座、天蠍座及摩羯座的女性雖然看起來孤傲冷漠，不太好接近，實際上卻非常熱情貼心，一旦確立了好友關係，她們就能把你寵上天，非常適合當好姐妹。

▍1. 金牛座

金牛女在剛認識的時候，矜持靦腆話不多，一旦成為摯友，可就完全不同了！她們會隨時解放熱情火辣的天性，還會拓寬自己的原則。金牛女對好友百無禁忌，什麼玩笑都開得起，從不輕易發脾氣，即使偶爾因為意見不合而鬥嘴，後續她們也會深刻的自我反省跟檢討，因為她們很重視朋友，總是掏心掏肺跟對方相處，甚至能讓你能感覺到佔有慾，個性相當可愛。同時，金牛女也超慷慨大方，只要有錢有閒有美食都會拉著你一起分享。

▍2. 獅子座

獅子女天性大膽奔放，喜歡結交志同道合的人，她們非常會照顧人，只要好友被欺負，她們就會不分青紅皂白，挺身而出捍衛好友的利益跟立場，是12星座中最會寵溺好姐妹的人。但她們對於摯友的定義極高，但凡能進入她們世界的，都是認定一輩子的人，但人的精力有限，對獅子女來說，最珍惜的永遠是留在身邊最久的老朋友。

▍3. 天蠍座

天蠍女個性善解人意，對待朋友真誠又有義氣，明明很精明，卻從來不跟好友計較，更不會耍心機，只要姐妹有困難，她們就會在第一時間主動幫忙，就算自己能力有限，平時不喜歡麻煩別人，但她們卻願意為了你放下尊嚴，去跟別人求助，會掏心掏肺地對你好。同時，她們非常重感情，還會愛屋及烏，連你身邊的人都一起照顧，絲毫不吝嗇表達愛。

▍4. 摩羯座

摩羯女總給人冷淡又優雅的印象，不認識之前會以為是冰山美人，因為她們從不輕易對陌生人坦露真實的自我，在看似淡定從容的外表下，其實藏著戒備森嚴的心，認可一個人對她們來說是一個漫長的過程，正因如此，一旦決定成為好友，她們就會精心呵護對方，不僅很暖心，還能包容你所有缺點。看似有社交障礙的摩羯女，只有在好友面前，才會展現出完整的自己，既可以正經嚴肅，也可以活潑愛笑。

(中時新聞網)