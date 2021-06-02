國際海運價格持續上漲，本土法人也上調陽明、長榮獲利財測，貨櫃三雄周二（1日）股價全數漲停，並創下歷史新高，值得留意的是，今年這三家公司EPS都有30元的實力，萬海股價收在159.5元，超過陽明、長榮47元以上。投顧指出，三雄股價差這麼大相當不合理，原因在於萬海股本小及籌碼集中優勢，加上軋空效應，提醒長榮在6月初可能入列台灣50，本周股價積極追趕，後續爆發力不容小覷。

萬海周一宣布斥資逾130億元訂4艘全貨櫃輪，而遠東到美東、歐洲、地中海運價續創新高，貨櫃三雄周二股價持續亮燈漲停，萬海收在159.5元，不受分盤交易影響，長榮和陽明分別收在108元、112.5元。

法人指出，貨櫃三雄今年稅後EPS都有30元左右，截至1日為止，陽明、長榮股價較萬海便宜47元和51.5元，股價相差這麼多相當不合理，分析有幾個原因，一是萬海股本小及籌碼集中（大股東及外資合計達9成），券資比超過30%以上，萬海股價除了走業績行情外，還上演軋空行情。

法人表示，貨櫃三雄過去股價都呈現輪漲走勢，一檔強勢大漲當領頭羊，當股價拉回或休息，就由另一支衝鋒帶頭。五月中旬航運股價修正之後，由萬海領軍一路上攻，拉開貨櫃航運股比價空間，接下來可能會換漲幅落後的陽明、長榮領航，提醒投資人此時千萬不要自作聰明去放空這兩檔。

而長榮股價雖然相對落後，法人認為後續爆發力不容小覷，主要是6月初有可能納入台灣50且6月底生效、5月營收會比4月大幅成長、6月底~7月中除權息、第二季到年底新交船的運力大增將使業績及獲利大幅成長、第三季產業旺季，預期漲幅落後的長榮本周開始大漲，也會頂著陽明股價上漲，或陽明及長榮交互上漲。

(中時新聞網)