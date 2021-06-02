2021年法國網球公開賽當地時間6月1日台灣三位好手在單打賽事出擊，稍早20歲小將梁恩碩飲恨地主選手費蘿（Fiona Ferro），接著謝淑薇上陣迎戰中國大陸選手王薔，在先贏一盤的優勢下6比2、4比6、5比7出局，謝淑薇中斷對王薔的3連勝。

謝淑薇今年2月曾在首場四大賽澳洲網球公開賽首度挺進到女單8強，打出了精彩的一戰，來到紅土大滿貫，首戰對手就是在義大利帕馬賽事獲得亞軍的王薔，包括這次法網，兩人生涯交手過8次，各4勝不相上下。

過去法網謝淑薇單打最佳成績是2017年32強，法網開打前，謝淑薇在帕馬網球賽扭傷腳踝，經過幾天休息調整再出發，謝淑薇這場首盤先被破了發球局，陷入1比2落後，但她很快振作起來，連續破了王薔3個發球局，加上自己的發球局也保住，以連搶5局後來居上收下一盤領先。

第二盤開局謝淑薇取得2比0領先，但後續三度遭到破發，被王薔追回一盤；決勝第三盤謝淑薇曾1比3落後，但連追3局超車，可惜後段小薇又被連破兩個發球局，在這場2小時又27分鐘的苦戰落敗，接下來專心拚雙打。

(中時 )