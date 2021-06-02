38歲氣質女星張鈞甯今年3月出席手機代言記者會，瘦成紙片人的暴瘦身材引發關注，讓為了新片保密的她有苦難言，只好以「不得已的苦衷」代過。然而她昨(1日)久違現身大陸精品活動，一雙美腿吸爆眾人目光，更被網友激讚全場最美女星！

張鈞甯上個月與阮經天主演電影《野鬼》殺青，她在微博感性寫下：「吳潔，希望你有解了！告別無數個大夜班！殺青快樂！」然而她休息沒多久，又馬不停蹄地開始跑行程，昨晚更與周迅、劉詩詩、宋茜、陳偉霆、王一博等當紅明星出席精品活動，一頭俐落短髮加上一雙纖細美腿，身材好到令人羨慕。

張鈞甯久違現身，一雙美腿超吸睛。(取自搜狐娛樂)

周迅、劉詩詩。(取自搜狐娛樂)

張鈞甯保養得宜的外貌，更是引發大陸網友熱議，「被張鈞甯驚艷到，很難相信她馬上40歲了，姐姐太美了」、「張鈞甯終於出現了」、「這大長腿這比列，張鈞甯太絕」、「身材真好，氣質優雅」、「感覺甯又瘦了好多」。

張鈞甯人美身材好，還是中央大學產業經濟研究所法律組碩士畢業的高材生。她除了靠著大量運動保持好身材，也多次在訪問中提到，維持身材的關鍵還有不吃生冷食物、每天早上喝自製蔬果汁的習慣，自律精神令人佩服。

(中時新聞網)