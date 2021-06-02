法國巴黎時間6月1日在法國網球公開賽男單登場的台灣名將盧彥勳，挑戰大會第10種子、阿根廷好手舒瓦茲曼（Diego Schwartzman），努力奮戰了1小時45分鐘，可惜2比6、2比6、3比6敗下陣來，未能晉級次輪。

盧彥勳開賽首個發球局就被破發，隨即連追兩局追平局數，但未能延續氣勢，被舒瓦茲曼連下4局而帶走首盤，後兩盤也都是開局面臨局數落後苦追，奈何未能突破舒瓦茲曼的攻防，直落三結束單打賽程。

接下來盧彥勳還有男雙賽程，這次他和2014仁川亞運男單爭金的日本選手西岡良仁合作，首輪對抗澳洲、巴西跨國組合。

舒瓦茲曼在法網開打前，身上背著4連敗，但這位阿根廷當今一哥畢竟是去年法網男單4強之一，在紅土還是有一定實力在，近年因傷所苦的盧彥勳，2019年賽季整季報銷，本季上一次出賽是3月份邁阿密大師賽，這次法網是他個人繼2017年法網之後首場紅土賽事，生涯在紅土戰績是6勝25敗。

(中時 )