民進黨不分區立委范雲與洪申翰在4月協調放寬機師檢疫期，改為「3+11」，在本土疫情大爆發後，范雲也被認為是罪魁禍首，范雲本人神隱12天後，先是出現在政論節目，1日更終於在立院露面，但對於記者提問一律跳針回「防疫優先」，再度引發網友砲轟。

范雲神隱多日，終於現身在立法院，記者立刻蜂擁而上堵麥，范雲立刻表示，陳時中部長已經澄清，沒有任何立委施壓或關說，一切尊重指揮中心，防疫優先。

有記者問范雲還有沒有跟陳時中通話，范雲則表示指揮中心很忙了，就沒再叨擾。對於臉書遭灌爆後就停更一事，范雲僅回：「防疫優先，一切以指揮中心說明為主，謝謝大家，防疫優先」，被問到壓力問題時，范雲再度跳針「這段期間防疫優先，壓力大的人很多，我的部分不重要」。

網友看到范雲不論被問什麼都跳針回「防疫優先」，大酸：「推的一乾二淨」、「不就是因為你才要防疫防成這樣」、「本土疫情爆發的罪魁禍首之一出現了」、「連臉書沒更新都回防疫優先，草稿也先打好」、「你的同黨拼命在臉書PO文帶風向耶」、「還說沒介入，錄音檔都那麼清楚」、「自助餐老闆娘卡帶了嗎？一直跳針」。「沒有你的提議對大家很重要」、「頭號戰犯裝沒事」、「翻譯成白話文就是拜託請無視我」。

(中時新聞網)