繼大坂直美之後，2021法國網球公開賽又一名女單種子球員退賽，這次是第11種子、擁有2座大滿貫冠軍的捷克女將可維托娃（Petra Kvitova），宣布因腳踝傷勢退賽。

可維托娃表示，自己是在法國巴黎時間5月30贏得第一輪比賽，出席賽後記者會時受傷的，「我非常失望宣布我要退出今年法網，在我周日的賽後記者會中我跌倒、傷了腳踝，經過MRI檢查及和團隊討論多時，我做出相當困難的決定，認為繼續參賽是不明智的。」

「很難相信這不幸發生在我身上，我會堅強並好好康復，希望及時趕上草地賽季。」可維托娃如此說道。

去年法網女單4強可維托娃今年首輪比賽贏得相當辛苦，化解了賽末點危機，才以6比7（3）、7比6（5）、6比1力克從資格賽打進來的德國選手米聶（Greet Minnen），而下一場四大賽溫布頓草地網球錦標賽預計6月28日展開會內賽，可維托娃曾於2011年、2014年兩度封后。

(中時 )