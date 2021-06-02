「萬華老城咖啡香」推出團結濾掛組合包，共499元。（萬華老城咖啡提供）

疫情爆發，嚴重衝擊台北老城萬華，使萬華近年建立起來的新面貌毀於一旦，過去舉辦過兩年的「萬華老城咖啡香」活動，由在地咖啡創業者發起，邀請大家步入老城街巷，感受當地文化，不料一場疫情，意外成為重災區，被貼上負面標籤，也使深愛這片土地的青年非常扼腕。本報訪問3位7年級的年輕咖啡店老闆，在第一線的重災下，仍能保有萬華人的熱情與毅力。

呆待咖啡 外地客訂購力挺 陳筱怡感恩

呆待咖啡老闆陳筱怡，在疫情衝擊萬華時努力保持初衷。（石智中攝）

隱身於大理服飾商圈的「呆待咖啡」老闆陳筱怡，小時候在剝皮寮長大，已獨立經營咖啡店3年，在缺乏咖啡廳的沈靜巷弄裡，除了鄰里居民外，附近計程車司機、工班師傅等都是常客，透過每日「喝咖啡聊是非」的暫歇，使別於台北其他區域的人情味，在此溫暖蔓延著。

疫情重創，呆待咖啡在政府宣布第三級警戒後，只剩不到1成的客人，除了咖啡外帶外，也提供濾掛式與咖啡豆的配送，環境雖嚴峻，但冷靜的陳筱怡不慌亂、不氣餒，確實做好實聯制、量體溫，與零接觸支付的應變，附近熟客經過，常會關心問一句：「妳還好嗎？影響很大嗎？」給予不少支持與慰問。

呆待咖啡推出濾掛包。 （呆待咖啡提供）

此外，線上訂單近期也接獲許多不是熟客的名字，一問之下，才發現都是曾到過店裡的外縣市遊客，刻意向她購買，以行動表示對萬華的幫助，令她感動地?：「不管是不是萬華人，這些溫暖都是一個緣分。」

鹿點咖啡 讓外界看見 楊昆翰斜槓續撐

位於西園路二段的鹿點咖啡慕思店，楊昆翰除了煮咖啡，同時也從事空間設計業，森意盎然的店舖造景是當地的美麗綠洲，疫情衝擊下，他坦言1周外帶可能賣不到1、2杯，「路上根本沒人在走，只能快想辦法，如何讓外界看到我們？」

鹿點咖啡慕思店老闆楊昆翰，另從事空間設計業。（鹿點咖啡提供）

楊昆翰兒時在環南市場附近長大，早已承受外界對萬華暴力、髒亂的刻板言語，但這裡同時也是台北市人情味最濃的地方，「最近附近阿嬤們經過常來關心：『很辛苦唷，年輕人，加油！』我相信這些關心在台北其他區是看不太到的。」

除了透過同業店家串連自救，楊昆翰自己也有設計接案，勉強維持開銷，問起希望政府可以怎麼幫？他嘆言就算能幫也是債留子孫，遇到了能怎麼辦？還是要繼續活下去。

位於萬華西園路的鹿點咖啡，綠意盎然。（鹿點咖啡提供）

甘心咖啡 買咖啡贈醫護 洪浩恩樂打氣

開在萬華廣州街的甘心咖啡，地處剝皮寮旁邊，可說是最前線的重災區，從禁止內用以來，客人剩不到1成，77年次的洪浩恩心情頗為複雜，「不希望大家出門，但不出門就沒生意，非常矛盾。」加上部分外送平台將萬華列為封鎖區，更加雪上加霜。

萬華廣州街甘心咖啡老闆洪浩恩。 （甘心咖啡提供）

力挺家鄉的洪浩恩，在5月中曾與附近好樂雞蛋燒、九日咖啡、咖啡視野等店家，一同送雞蛋燒與咖啡到和平醫院，替醫護加油，現也推出「幸好有你們一起」咖啡組合，凡購買就各捐出1杯給醫護人員，替第一線打氣。

「萬華老城咖啡香」業者，今年團結在地店家，推出團結濾掛組合包，提供消費者線上購買，如果不喝咖啡，但想送給防疫單位，可以下單「捐贈防疫」，店家將會彙整濾掛物資，統一送到防疫單位，詳情可上官方臉書。

甘心咖啡集結推出「幸好有你們一起」組合。（甘心咖啡提供）

(中時 )