尋求生涯第21座四大賽冠軍的西班牙「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal），在法國巴黎當地時間6月1日展開2021法國網球公開賽之旅，首輪以6比3、6比2、7比6（3）直落三獲勝。

面對世界排名第63的澳洲選手巴比倫（Alexei Popyrin），納達爾前兩盤打來輕鬆寫意，第三盤兩度只差1分就要讓出，不過最後還是有驚無險地保住自己從2019年法網決賽，開始保持的在這項大賽連續拿下26盤的紀錄。

本屆法網納達爾也要挑戰5連霸、生涯第14度在羅蘭蓋洛斯封王，目前他和瑞士天王費德勒（Roger Federer）同樣都是手握20座四大賽冠軍，今年只要在這項他最拿手的賽事之一奪冠，就能擺脫費爸。

不過男單第7種子、俄羅斯選手魯布列夫（Andrey Rublev）在第一輪3比6、6比7（6）、6比4、6比3、4比6遭世界第42名的德國選手史特魯夫（ Jan-Lennard Struff）淘汰；地主好手蒙菲爾斯（Gael Monfils）1比6、6比7（6）、6比4、6比4過關；逐漸竄起的俄國選手克拉特塞夫（Aslan Karatsev）6比3、6比4、6比4解決美國選手布魯克斯比（Jenson Brooksby）。

(中時 )