圖為全球主要國家國民至少接種一劑疫苗比率排行，台灣的經濟發展與收入算得上前段班，但疫苗接種情況卻幾乎墊底，原因是「政府不願意購買疫苗」。（圖／Our world in data)

台灣疫情擴散，接種疫苗成為全民關注的問題。雖然所有人都知道全球疫苗有分配不均的問題，但是從疫苗實際流向，卻能看出新冠疫情當中台灣的能力在全球處於墊底狀態。更讓人感到悲傷的是，一個月前還拿著「Taiwan can help」旗子到處招搖，現在卻到處買不到疫苗，讓前線醫護、防疫人員與民眾無疫苗可用，成為全球笑柄。如果從疫苗取得與接種的數字看來，我們真實的疫苗處境跟全球最落後、最貪窮、戰亂最多而且讓台灣最看不起的國家一樣。

大約從剛開始有疫苗時，世界衛生組織就提出呼籲要重視疫苗分配的問題，雖然大家都知道這是狗吠火車，畢竟全球都需要的東西，只能靠實力來搶。而這場比賽，自認為經濟上高收入、科技全球矚目、政治民主化的台灣，社會開放與自由程度還受到各國的稱讚，卻在這場疫苗爭奪戰中敗得淒慘而悲涼。

許多位於非洲、經濟與社會發展比台灣落後很多的國家，其國民接種疫苗的比率比台灣高得多。圖為南非民眾接種輝瑞疫苗。（圖／美聯社）

台灣在爭奪疫苗遭遇大敗的程度，或許在看到數字時才讓人吃驚。全球疫苗最先出爐的是中美英俄等國，從2020年底就開始緊急使用並陸續上市。根據Our wrold in data統計，截至5月中旬，全球疫苗接種劑數為14億，已完整接種疫苗的人口為3.5億，占總人口的4.3%。疫苗接種率最高的是以色列、英國、智利、美國、匈牙利、巴林、冰島等，大部份都是比較富有的國家，但是如人均GDP比台灣低許多的蒙古，接種率也高達50%以上；印度人口數量居全球前列，經濟發達程度更低，接種率也是台灣的十餘倍。接種率與台灣相近的國家，多數台灣人根本認不出這個國家在哪裡，大部份都是一般台灣人沒聽過的國家。

全球各國疫苗總體接種率，能清楚看到接種率與台灣相近的都是哪些貧窮且發展落後的國家。（圖／Our world in data)

據WHO統計，高收入和中上收入國家人口占世界人口的53%，卻獲得全球83%的疫苗；低收入和中低收入國家人口占世界人口的47％，但僅有全球17%的疫苗。可以確定的是：台灣的收入在前段班，但獲得疫苗的能力在後段班，且幾乎墊底。

從疫苗接種率與國民收入比較圖得知，全世界新冠疫苗接種率最高的都是高收入國家，台灣經濟上算是中高收入等級，接種率卻是最低收入等級。（圖／Our world in data)

在接種率上，高收入國家中完整接種率為17.4%，接種人數達到2.1億；低收入國家的完整接種率僅為0.02%，接種人數僅為12萬。台灣完整接種率數據在Our world in data網站上只到4月初，僅0.14%，而當時因為疫情未擴散，疫情5月擴散後，剩下的一點疫苗很快打完，接種率也僅1%多一些，與全球低收入國家並列。若與全球各洲相比，美歐平均接種率最高，亞洲國家較低，非洲國家則是最低，台灣的接種率在亞洲也排不上平均數字，差不多只能跟上非洲等級。

前全球疫苗的主要供應商均來自發達國家和科技實力快速進步的金磚國家，被列入WHO緊急使用清單共有6種新冠疫苗，另外還有其他3種疫苗被部份國家批准上市。印度與巴西雖然自行研發疫苗尚未成功，但他們的廠商研究機構與美國英國合作，取得在本國製造的授權，同樣也能獲得大量的疫苗，這種合作方式台灣沒有跟進，其中經濟算盤與政治算盤都有，但目前證明全部都打錯了。

非洲許多國家的疫苗接種率比台灣高了許多，他們的經濟發展比台灣低很多，但仍能買得到疫苗讓民眾接種。（圖／美聯社）

在變種病毒疫情肆虐後，全球接種疫苗的速度也加快，為滿足需求，各大疫苗廠商紛紛擴建工廠，如阿斯利康在荷蘭建了第4座新廠，而輝瑞和莫德納也申請在德國瑪律堡等地建立新廠區。令人納悶的是，台灣政府買不到疫苗，連民間可以獲得合法疫苗的管也全部堵死，綁架人民的健康來推動特定疫苗廠商的獲利與股價。更奇怪的是，台灣民間企業亦未與國際大廠合作，以授權代工的方式生產疫苗。在疫苗如此搶手的狀況下，台灣在疫苗獲得能力與接種率向非洲看齊，民間參與全球疫苗供應的表現亦寂靜得令人訝異，比不上巴西、印度、智利與阿聯酋，似乎與新冠疫情全無關係，看來可能會成為被全球遺忘的角落。

(中時新聞網)