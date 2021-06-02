劉明湘出道12年，從「超級星光大道5」亞軍出道，如今宣布自立門戶成立全新音樂品牌「湘湘工作室」，不僅捲起衣袖一肩挑起企宣、行政、會計、談價等工作當起「喬期姑娘」力拼工作室首張力作，更把這三年歷經戀情及工作因疫情受到阻擋的心境寫進即將在七月發行的EP。

她發行的首支主打單曲〈Bedtime Story〉，描述遠距離戀愛在曖昧初期階段浪漫絮語的情歌，劉明湘攝影多年前與有好感的男性友人突然蹦出情愫火花的親身經歷而得來的創作靈感，她表示：「這個對象其實是我認識很久、長年住在美國的一位男生好友，某一次來亞洲出差順道探訪我時我們突然擦出火花，短短一個禮拜的約會延續到他回美國後仍保持這樣的曖昧情緒。」

他們常常在睡前傳簡訊、聊天，那種感覺就好像小時候聽著床邊故事準備入睡的感受，她說：「他就是我的Bedtime Story。」儘管後來因為遠距離戀愛而無疾而終，但那份帶點幻想、陪伴她入夢或者失眠的心情至今仍很難忘懷。

她這次為了新歌，首次學現代舞，更加強練習肢體延展及常練到雙腳瘀青，還特別找來舞者張堅豪擔任男主角與她一起共舞；為了要在MV中展現雙人舞的力與美，加上飾演情侶的兩個人不時地要透過肢體親密互動，牽手、擁抱共舞、撫臉、凝視樣樣來，當中一段高難度桌子舞更把情侶之間調情、曖昧等情感流動完全呈現，讓劉明湘特別花兩個禮拜時間天天去練舞室找張堅豪老師報到一起練舞訓練默契，打趣說藉著練舞順便跟老師「約會」培養感情。

劉明湘日前拍攝新歌MV。（ 湘湘工作室提供）

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