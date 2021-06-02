為了解牛奶的攝取量是否會增加心臟代謝疾病風險，英國雷丁大學針對近200萬名參與者進行數據統合分析。結果發現，相較於不喝牛奶的人，儘管經常大量飲用牛奶的人「身體質量指數」(BMI)較高，但不論是總膽固醇、好的膽固醇與壞的膽固醇水平，全部都較低；甚至，經常喝牛奶的參與者罹患冠狀動脈心臟病的風險還下降14%。

這份研究成果已發表於2021年5月份的《國際肥胖期刊》。論文中指出，肥胖、高血壓、血脂異常與高血糖，往往會促成心臟代謝疾病。飲食是影響心臟代謝疾病的關鍵因素。現有多項文獻指出，乳製品與牛奶攝取量往往與心臟代謝疾病有著密切關聯性。

更明確地說，高脂肪的乳製品增加飽和脂肪與膽固醇的攝取，從而增加血液中膽固醇與心血管疾病風險。甚至，更有研究發現牛奶中的鈣會導致動脈鈣化的風險上升。

然而，針對9項研究進行的統合分析卻顯示，飲用牛奶與低脂乳製品卻可以降低心血管疾病的風險。究竟牛奶到底對心血管會不會成為負擔，引起研究團隊的興趣。

為了解牛奶攝取量是否會增加心血管代謝疾病風險，雷汀大學研究團隊透過3個大型研究取得1,904,220名參與者的數據，並進行數據統合分析。這3大研究分別為1958年英國出生世代、健康與退休研究，以及英國人體生物資料庫。透過孟德爾隨機化(Mendelian Randomization)法研究乳糖酶存續性的變化，研究團隊進而牛奶攝取量與新贈代謝疾病的因果關係。

結果發現，在英國人體生物資料庫、健康與退休研究、1958年英國出生世代三大研究中，相較於不喝牛奶的人，經常飲用牛奶的參與者雖然BMI與體脂肪(包括全身脂肪、腿部脂肪、手臂脂肪與軀幹脂肪)都較高，但總膽固醇、低密度脂蛋白膽固醇與高密度脂蛋白膽固醇的水平，都出現下降。此外，罹患冠狀動脈心臟病的風險，也下降了14%。

研究團隊還發現，英國人體生物資料庫的統合數據更顯示，乳醣遺傳變異的人罹患第2型糖尿病的風險降低11%。換言之，並沒有足夠證據證實牛奶攝取增加會導致糖尿病風險上升。

研究團隊總結，即使喝牛奶會導致BMI與體脂肪上升，但牛奶不是造成心血管疾病的危險因子；至於研究中飲用牛奶得到的好處，仍須進一步的實驗證實是乳品中哪些因素帶來膽固醇與冠狀動脈疾病風險的下降。

董氏基金會食營中心主任許惠玉則建議，儘管坊間流傳全脂乳品會讓膽固醇上升，但血液中的膽固醇並非靠單一食物就能影響，而牛奶中的鈣質青少年發育更是重要，不可因噎廢食。換言之，均衡飲食不能看單一食物，還須考慮整體飲食攝取狀況。

甚至，與其擔心全脂牛奶的影響，不如更注意人造奶油、脂肪抹醬、肥肉、內臟等的攝取。特別是過度加工、油炸的食品，這些含有更高的飽和脂肪，更容易合成膽固醇。與其不敢喝牛奶，不如多注意高油高糖食物。

(中時新聞網)