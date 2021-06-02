新冠肺炎死亡人數超越昔日SARS疫情，全球一致認為疫苗才是「終結疫情」唯一解方，政府無力購進已獲認證的國外疫苗，卻頻頻對有意協助捐贈的宗教和企業「比手劃腳」技術杯葛，近期前衛生署長楊志良等人均不客氣痛批，蔡英文總統堅稱國人七月就能接種國產疫苗，根本就是炒股。

蔡政府對高端疫苗寄予厚望，日前仍公開力挺國產疫苗的安全性。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

政界和醫界均認為，執政黨一意孤行，為了利益專擅獨斷可以理解，然而負責藥品審批業務的衛服部食藥署長吳秀梅竟陪同蔡總統宣告，形同為「新藥」背書，而「醫藥品查驗中心」審查委員事後也選擇噤聲，「專家投降，專業淪喪」令人悲憤。

新冠肺炎本土疫情嚴峻，全國三級警戒延長到六月十四日，儘管各界對於「疫苗採購」事宜急如星火，然而蔡英文總統無畏防疫不力的責難，仍處之泰然。五月三十日下午，國產「高端疫苗」發出重訊，證實已與衛福部簽訂疫苗採購合約，疾管署隨即也證實與高端、聯亞簽約，各採購500萬劑疫苗，再加上500萬劑開口合約。

台大感染科醫師謝思明在粉專自曝是「高端疫苗第一期及第二期臨床試驗總主持人」，公開反對政府現在就簽約買國產疫苗，但現已刪文。（圖／翻攝臉書）

巧合的是，當天台大感染科醫師謝思明在粉專自曝是「高端疫苗第一期及第二期臨床試驗總主持人」，質疑「我們十一個臨床試驗主持人，都還不知道解盲結果是否成功，政府就先下單，若解盲結果出來，疫苗不夠成功，這合約該怎麼辦？」；二十七日，謝思明也曾針對政府不進口歐美疫苗的陰謀論，強調就算兩家國產疫苗都通過緊急授權(EUA)上市，產量仍不敷國內所需，建議現階段還是要多進口國外疫苗。沒想到才隔一天，謝思明的臉書就被消失，謝思明也聯絡不上，讓網友議論紛紛，懷疑「難道說了真話臉書就會被關閉」？

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(中時新聞網)