蔡總統多次強調國產疫苗七月就會上路，引發高度議論，但週一(五月三十日)，高端疫苗雖挾有政府採購的利多，股價卻不給力，開盤不久即跳空跌停，而且一價鎖死以350.50長黑作收，股價反映出市場對於國產疫苗解盲結果的高度疑慮。

高端公司因有政府欽點加持，從今年初到現在股價翻倍漲，但5月31日因輿論質疑其效力，長黑鎖死350.50元作收。（圖／翻攝自Yahoo奇摩股市）

反觀，中央流行疫情指揮中心(指揮中心)將買不到國外疫苗，推給中共政治力干擾，現在包括南投縣長林明溱、雲林縣長張麗善有意自購購苗，甚至佛光山和鴻海等宗教、企業團體願意「捐贈」，指揮中心卻又反口堅稱採購合約要由政府出面簽訂，還指出BNT疫苗尚未通過我國緊急使用授權，一連串弔詭的行徑令人瞠目，不僅台北市長柯文哲痛批「很多理由就只是藉口」，新北市長侯友宜更語帶哽咽向中央喊話「不要再刁難」。

一名民進黨立委更私下向本刊爆料，某名同黨立委抱怨幾個月前與行政院官員餐敘，席間衛福部長陳時中數度推崇國產疫苗，還大力盛讚高端和聯亞等台灣疫苗廠研發成果，該立委聽大家提到高端股價已經漲翻天，就出手買了幾張「聯亞」股票，當時股價在三百元左右，沒想到買進後股價不見起色，五月初一路跌到二百四十元左右，他在立法院還私下質問陳時中「怎麼聯亞股價都沒漲?」，陳時中只是表情狐疑地回了一句「怎麼會?」。

「我聽阿中部長的話後，不料卻成受害者。」爆料立委說，該名立委近來常常叼唸這句話，後來追問朋友才知道自己買錯股票「上錯車」，原來生產疫苗的聯亞藥業(聯亞藥)根本沒上市櫃，但該立委在APP上找到上櫃公司「聯亞」，該檔股票下方相關報導全是疫苗正面新聞，沒想太多就下單，而「聯亞」是從事通信器材和電子零組件，該立委後來才幌然大悟是自己把「馮京當馬凉」，這則笑話也在立法院內傳開來。

反觀高端的股價一飛沖天，五月二十八日收盤價來到三八九元，儘管外界有所質疑，但蔡總統多次預告六月國產疫苗就要上市，也讓近期高端的詢問度超高。本刊調查，高端成立後年年虧損，過去五年總虧損超過二十億元，今年首季還虧一．五七億，但近期卻挾著疫苗上市題材，股價已從三月中不到二百元飆漲至近期高點破四百元，短短不到二個月股價已翻倍，部分分析師還加碼預告「漲幅鐵定漲破百分之三百」。

防疫指揮中心30號搶著與兩家國產疫苗廠商聯亞、高端簽約，沒想股票上市櫃的高端（6547），31日一開盤就下跌一度殺低至跌停，以350.5元收盤。高端前身是基亞公司旗下的「基亞疫」，「基亞疫」在2017年改名高端。2014年基亞曾遭疑「炒作」肝癌神藥讓股價翻倍，但三期試驗數據卻令人失望，股價連跌停19根， 失望性賣壓衝擊所至，還造成當時生技股全面崩盤，基亞也被戲稱是「生技核彈」。

指揮中心為為國產高端疫苗背書，甚至多次在記者會上出示圖卡指稱：其他疫苗也是「尚未完成三期試驗」就獲得緊急授權。（圖／指揮中心提供）

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(中時新聞網)