今年4月，本刊獨家披露周予天和席惟倫深夜在公園熊抱親吻，當時男方回應「希望大家可以多給點空間」，近期小倆口也被直擊同進同出，態度相當大方。不過去年4月同樣被本刊捕捉到與周予天約會的陳敬宣，心裡恐怕不是滋味，因為本刊近日接獲爆料，指周予天和席惟倫當初是透過陳敬宣介紹才認識的，想不到最後愛情與友情，都離開了她。

本刊曾直擊陳敬宣與周予天出席朋友聚會，兩人形影不離。（圖／本刊攝影組）

去年四月，本刊拍到周予天與陳敬宣一同出席友人餐敘，同場的還有前《模范棒棒堂》成員、外號「Monkey」的謝睿宸，以及帶著新女友出席的陳奕。散場時，周予天與陳敬宣低調地站在旁邊，但始終黏在一起，最後由男方駕著弟弟周興哲的白色保時捷一同離開。

周予天開著弟弟周興哲的白色跑車，去接收工後的陳敬宣。（圖／本刊攝影組）

三個月後，周予天開著同一輛車，去接剛收工的陳敬宣，面對媒體詢問兩人關係，男方算是認了戀情。去年九月，他們又被媒體直擊一同去朋友家玩狼人殺，感情看似持續發展中。

直到今年四月中，本刊發現周予天與同為《全明星運動會》紅隊成員的席惟倫，不但上演溫馨接送情，甚至在經過白天長時間的賽事及隊員們的聚會後，體力充沛的兩人，深夜轉往公園繼續約會。

席惟倫結束《全明星運動會》的訓練後，由周予天開著同一輛車送她回家。 （圖／本刊攝影組）

在公園的兩個多小時，周予天藉由肢體接觸加溫後，將頭埋進席惟倫的肩窩，還伸手撥了對方的劉海，接著緩緩起身親吻女方的額頭。就在兩人準備離去時，席惟倫從周予天背後送上甜蜜的熊抱，臉上滿是欣喜的表情，到這時本刊才知道，陳敬宣已成為過去式。

對於姊妺情生變一事，陳敬宣經紀公司表示「不回應藝人交友問題」，席惟倫經紀人則說：「藝人交友的部分我不介入」。

凌晨時分，周予天和席惟倫在公園約會2個多小時，兩人之間充滿粉紅泡泡。（圖／本刊攝影組）

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(中時新聞網)