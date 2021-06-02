今年4月，本刊獨家披露周予天和席惟倫深夜在公園熊抱親吻，當時男方回應「希望大家可以多給點空間」，不過去年4月同樣與周予天形影不離的陳敬宣，心裡恐怕不是滋味。

重視閨密情的陳敬宣，先前演出的《我的青春沒在怕》，劇情也是以描姐妹情深為主軸。（圖／翻攝自陳敬宣臉書）

據了解，陳敬宣與席惟倫在學生時代就已認識，二○一五年左右因為一起上表演課，成為無話不談的好姐妹，每年雙方都會一起過生日。席惟倫的臉書上，還看得到去年三月生日時，陳敬宣等姐妹們開開心心幫她慶生的照片，席惟倫發文寫下「謝謝愛人寶寶們幫我慶生，我好幸福。」足見其交情。

席惟倫與陳敬宣相識多年，2015年還一起上表演課，建立閨密情誼。 （圖／翻攝自席惟倫IG）

本刊接獲讀者爆料，指周予天和陳敬宣交往至去年底今年初左右，男方忽然表示想多花時間在音樂上，女方因此「被分手」。還在療傷階段的陳敬宣，卻聽說周予天與席惟倫在今年一月加入《全明星運動會》後便走得很近，讓莫名變成前女友的她不敢置信，因為當初周、席兩人還是透過她介紹才認識的。

四月十四日，本刊搶先披露陳敬宣的另一位好友何紫妍（荳荳），被閨密采子搶男友的「雙劈事件」，當時陳敬宣忍住內心複雜的情緒陪伴荳荳，還大罵對方的男友何孟遠，並表示「今天你的朋友受到傷害，每天看著他吃不下飯、睡不著覺，你不會想替他氣憤、抱不平？」字裡行間充滿義氣。直到四月下旬，陳敬宣看到周、席深夜約會的新聞，才不得不接受前男友與好姐妹交往的事實。

如今陳敬宣與席惟倫已互相取消追蹤對方的社群網站，僅剩席惟倫的IG和臉書，還保留著幾張照片，記錄這段恐怕回不去的閨密情，近期席惟倫貼的，多半是與紅隊隊員聚會或練習的照片，看來有了這群包括周予天在內、有革命情感的新朋友，讓她在工作表現上更有動力。

席惟倫的臉書經常分享與紅隊隊員的聚會照，周予天總是挨在她身旁。（圖／翻攝自席惟倫臉書）

外表亮眼的席惟倫，原是平面模特兒，二○一六年跨入戲劇圈，去年在《因為我喜歡你》劇中飾演搶了郭雪芙男友的閨密，還在《未來媽媽》中演出欺負大嫂的叛逆小姑，今年加入《全明星運動會》後，網路討論度更是倍增。過去她與張立昂、李唯楓等人傳過緋聞，但都表示和對方的關係「就像是哥兒們」，沒什麼需要澄清的，也認為「又不是做了什麼壞事」，如果未來真的遇到好對象，不排斥公開戀情。

參加《全明星運動會》讓席惟倫（右）的知名度大增，與周予天（左）也傳出日久生情。（圖／翻攝自席惟倫臉書）

這次席惟倫與同樣曾在美國洛杉磯讀大學的周予天爆出曖昧，雖然女方尚未公開戀情，但男方坦言「彼此都像一家人，感情非常好。」並表示「希望給我們多一點空間」，不否認戀情有譜，且女方日前也被拍到與男方一同前往周興哲家聚會，感情似乎已經進展到「見光不死」的穩定階段。

帥氣挺拔的周予天，除了有音樂才華，最近也在《全明星運動會》展現他的運動長項。（圖／星空飛騰提供）

去年陳敬宣與周予天交往時，還大方支持周予天弟弟周興哲的演唱會。（圖／翻攝自陳敬宣臉書）

對於姊妺情生變一事，陳敬宣經紀公司表示「不回應藝人交友問題」，席惟倫經紀人則說：「藝人交友的部分我不介入」。

原本與采子（中）和荳荳（右）都是好友的陳敬宣（左），在發生采子搶了荳荳男友的雙劈事件後，曾跳出來替荳荳出氣。（圖／翻攝自采子IG）

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(中時新聞網)