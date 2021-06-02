雙和醫院3名護理師在5/31遭確診者用刀刺傷，當晚值班的吳姓醫師分享，事發當晚的同事的慘叫聲仍在他腦中迴響「救命、好痛！快去救我同事，他們還在裡面。」他還原事發當下的狀況，並透露病人女兒非常有歉意，但病人的弟弟就沒有了，記得他到病房的第一句話就嗆說「他怎麼會有刀？你們怎麼沒有檢查清楚？」

吳姓醫師在臉書發文分享，他是當晚的值班醫師，當時因為人在另一區的護理站，所以沒有目睹病人行凶過程，但同事受傷的慘況，他們的叫聲、眼淚、傷口、滿地的鮮血，他都看到了。當時立刻叫了兩名護理師，一人打電話報警、叫警衛，另一人則協助傷口加壓止血，而他與值班的護理人員也趕緊跑去確認那間病房的狀況。

吳姓醫師表示，到了現場還好病人沒有衝出隔離區，在場的護理師雖然個個面露驚恐，但卻很努力地維持冷靜。其中一位護理師的胸口有血跡，但卻沒有穿著兔寶寶裝，這意味著即便在生命危險的關頭，他仍堅守防疫準則，按程序先脫掉防護裝備。

吳姓醫師透露，當時評估兩位重傷的護理師應緊急手術，而他也無心制服病人，知道警衛在趕來的路上後，便立刻扶著兩人去治療。而警衛來得很快、牽制住病人後，他們才能從另一個入口救援受困人員，而警察到場後，先怒喝讓病人趴下，確定上銬後，整個局勢才穩定下來。

吳姓醫師指出，過去就曾耳聞醫療暴力事件，且平常就有病人會不禮貌的對待醫護，因此他總說服自己得習慣，但卻沒想到自己身邊的同事因此受了嚴重傷害。病人的那幾刀砍得簡單，但卻毀掉多少醫病關係間的信賴、善良的心，以及其他需被照顧患者的權力，「這些，有辦法修復嗎？」

吳姓醫師說，行凶患者的女兒感覺很抱歉，但患者的弟弟就沒有了，他進入病房的第一句話竟是「他怎麼會有刀？你們怎麼沒檢查清楚？他人好好的進來怎麼會變成這樣？」聽到這邊，他的怒火一時之間無法掩飾，立刻反問「你怎麼還可以這樣說？怎麼可以一點歉意都沒有！」豈料，對方聽了竟回說「醫師你這樣說是什麼意思？你怎麼可以這樣說？」

吳姓醫師回想事發當天的狀況直呼，這是人變得比較自私的結果嗎？是否每個人都配得到救贖？「你問他好好進來怎麼會變這樣？你有想過冒著被感染風險照顧他的人，不也是好好來上班的嗎？」而他在憤怒、痛心之餘，也希望法律能給受傷同事合理的交代，而受傷同事出院後內心傷痕可以愎原。

(中時新聞網)