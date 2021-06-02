民間擬自購國外疫苗須經層層關卡，但政府卻先採購尚未解盲的國產疫苗，引發外界質疑。民進黨立委高嘉瑜先前曾指政府處理民間自購疫苗態度不積極，昨(1日)晚間她再於臉書表示，「我絕對支持國產疫苗，但現在遠水救不了近火，國產疫苗還需要時間驗證，我們只能先讓國外疫苗進來，讓人民有選擇的權利」。

高嘉瑜日前曾貼文指，有陰謀論者認為政府設下各種障礙，甚至不讓民間自購疫苗，是為了保護國產疫苗甚至炒股，她認為政府高層應該立刻查清楚並公布是否有相關人士持有或投資高端股票，才能停止各種流言跟陰謀論，也應簡化放寬並盡可能協助民間自購疫苗的程序，快速通關立刻施打。

高嘉瑜1日臉書貼文再次提到，自己也希望台灣生技產業能發光發熱，但再怎麼緊急授權也要按步就班，如果國產疫苗解盲的安全性、有效性超越國外疫苗或能跟國外並駕齊驅、能得到WHO的國際認證，讓國人出得去，自己為台灣驕傲，也證明台灣生技產業能在國際發光發熱。

高嘉瑜進一步說，病毒會不斷變種，台灣一定要有研發生產能力才不會受制於人，台灣在國際處境上確實有難處，有疫苗進不來的困境，所以需要疫苗國家隊，「但現在遠水救不了近火，國產疫苗還需要時間驗證，我們只能先讓國外疫苗進來」。她說，感謝各界能幫忙願意幫忙台灣的朋友，只要安全性、效益性沒問題，用最快的速度放寬行政流程，全力協助國外疫苗進口，讓人民有選擇的權利，相信政府一定會用實際的行動破除謠言，以台灣人民健康為優先，讓第一線的醫護能喘口氣，讓台灣能恢復正常的生活。

另外，高嘉瑜也感謝醫護朋友的辛勞還有熱心的朋友也都自發性的捐贈物資給醫護加油，並呼籲待在家、戴口罩、勤洗手就是給醫護最大的支持。這篇貼文曝光後，媒體人羅友志也在底下留言表示，「再繼續按妳讚，我會被我粉絲出征了，但是，真的很欣賞妳講真話」。

(中時新聞網)