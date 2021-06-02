全台疫情嚴峻，因應停課不停學，台南市教育局推出公版的線上直播教學，官田國小教務主任黃燕萍從一開始就加入直播教學，首支影片點閱率已破5萬人次，黃燕萍說，可能是因為低年級國語公播版使用課本是全省通用，不少家長讓小孩上線學習很方便，許多低年級公播版課程點閱率都破萬。

台南市教育局5月20日創全國之先，正式啟動公版的線上直播教學，黃燕萍身為教育局國語輔導團一員，率先加入直播行列。黃燕萍說，接到任務後，只有一天半的時間可以準備，第一次上場壓力很大，同時有上千人上線，要看留言，還要與學生互動，幸好教育局有派協作人員。

黃燕萍說，當初原本考量低年級學童不適合線上上課，因此由教育局拍公播版讓有意願的家長帶著小孩學習，沒想到因為教材是全省通用，不像其他課是以主題教學，許多家長群組互相通報，只要有課本就可以上課，家長樂得輕鬆，通用教材的公播版點閱率大增。

台南市的公播版影片都放在網路上，家長學童可以隨時去觀賞，以黃燕萍的國語直播課來說，除了首堂課點閱率已經破5萬，其他課也有近萬的點閱率，直播時也有近千人同時上線；其他如永康勝利國小潘秋如老師國語課點閱率已經達9.5萬次，文元國小王麗娟老師數學課點閱率也達8萬以上。

黃燕萍說，每個老師有不同直播教學模式，她很幸運，學校有小小攝影棚，燈光、攝影機、字幕機等設備，讓她能很快掌握直播的技巧，當然也要穿插自己設計的簡報教材，吸引學生注意力，她也設計了作業表單，讓全國的學生線上交作業，不少家長也主動與她討論課程，更有不少老師上去觀摩直播教學技巧。

黃燕萍說，這次直播是一個很可貴經驗，很意外會有這麼高點閱率，可見「市場有需求」，但對於老師來說，不僅要把直播做好，更要不斷調整、進化，思考如何提升學童的學習效果，怎樣的模式對孩子最好，學習最有效。

(中時 )