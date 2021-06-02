台北知名整形名醫夫妻鬧婚變，美女醫師提起離婚訴訟，指責同是醫師的老公，聘請前女友到自家的診所工作，還一起到韓國、日本同遊，一審駁回她請求，二審台灣高等法院認定，婚姻已無回復之望，逆轉判准。可上訴。

美女名醫主張，老公對她亳無信任、尊重、經常出言羞辱她，在診所員工面前給她難堪，且疑神疑鬼，找徵信社跟監，並到她工作處所查勤，又片面聯繫她之同事、朋友，散佈她外遇等不實消息。

她表示，2018年老公不顧她反對，執意聘請其婚前交往的黃姓女子到他的診所工作，又堅持購屋讓前妻住隔壁，且車男數次謊稱至大陸工作，卻和黃女同赴韓國、日本等地遊玩，她與對方曾簽署離婚協議書，並從前年分居至今。

一審台北地方法院駁回女醫師的請求，她上訴後，二審高院審酌兩造婚姻關係致生破綻，主要肇因於男醫師不信任妻子，又散佈她與他人交往之不實消息，末給予她應有之尊重，且車男隱瞞妻子四度與黃女出國同遊，。

高院認為，男醫師與妻子的婚姻關係誠摰互信之感情基礎，不復存在，難以繼續共同生活，婚姻所生之破綻無論在主觀或客觀上均已達難以維持婚姻之程度，且無回復之望，且多可歸責於他，女醫師請求離婚有理由，逆轉判准。

(中時 )