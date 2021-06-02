梅雨滯留鋒面今減弱北移，留意午後雷陣雨，周六梅雨鋒重返台灣，氣象專家吳德榮指出，周六至下周一梅雨鋒再度南下並在台灣附近徘徊3天，伴隨劇烈天氣，例如雷擊、瞬間強降雨及大量降雨，切莫忽視劇烈天氣可能帶來的災害。另外，周五颱風「彩雲」殘餘水氣接近台灣，不穩定度提高、午後對流增強，有局部較大雨勢。

圖為今天定量降水預報，降雨集中在北部山區。（翻攝自 氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，周六清晨起至下周一(5日至7日)梅雨鋒再度南下並在台灣附近徘徊，伴隨劇烈天氣，像是雷擊、強風、瞬間強降雨等及大量降雨，應注意天氣變化及氣象局的特報。下周二(8日)梅雨鋒逐漸移向北部海面，天氣不穩定，午後有強對流發生的機率，仍應注意。雖然一直以來，紓解旱象是眾望所歸，但切莫輕忽劇烈天氣，可能帶來的災害。

而第3號颱風「彩雲」會不會影響台灣？吳德榮說，最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」及歐洲模式系集模擬皆顯示，「彩雲」大致在呂宋島北轉，受菲律賓地形破壞，進入巴士海峽時已減弱為熱帶低壓；再轉向東北，結構持續受垂直風切破壞，對台無威脅。不過，周五(4日)其殘餘水氣接近台灣，不穩定度提高、午後對流因此增強，有局部短暫陣雨或雷雨，午後對流強度增強，有較大雨勢；未下雨前、天氣悶熱。

最新中央氣象局「路徑潛勢預測圖」(左圖)及最新歐洲模式系集模擬(右圖)顯示，第3號颱風「彩雲」大致在呂宋島北轉，受菲律賓地形破壞，進入巴士海峽時已減弱為熱帶低壓；再轉向東北，結構持續受垂直風切破壞。（翻攝自氣象局、ECMWF）

吳德榮說，今天梅雨鋒減弱北移，有局部短暫陣雨或雷雨；降雨範圍略較昨天縮小、午後局部地區仍有較大雨勢。溫度方面，北部22至34度，中部23至35度，南部24至35度，東部23至34度。明天(3日)梅雨鋒已在北部海面，天氣相對空檔，白天炎熱，注意防曬、防中暑；山區午後有局部短暫降雨的機率。

(中時新聞網)