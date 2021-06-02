六都地政局公布今年5月份買賣移轉棟數全數上揚，由於今年疫情爆發在5月下旬，故5月份的買賣移轉棟數應在4月到5月上旬的交易量，5月下旬受限疫情，全台配合防疫減少外出及人與人間互動，房市交易雪崩，可預期今年6月份買賣移轉棟數將出現下滑，甚至可能拖累七月份交易，倘若疫情未能有效紓解，造成內需重創，房價也將受到影響。

今年前5月交易量雖較去年大幅增加，但主要是因為去年上半年受到疫情影響，使交易量基期較低所致。永慶房屋研展中心副理陳金萍說，台灣從5月中旬爆發本土疫情進入三級警戒，突如其來的疫情讓民眾停止看屋的腳步，且許多社區也禁止房仲進行帶看，使房市交易量急速冷卻。

六都地政局公布今年5月份買賣移轉棟數全數上揚，與今年4月份相比有3.5%~20.7%的成長，月增幅以高雄市20.7%最高，相較去年同期則有22.4%~56.7%的成長，年增幅最高為新北市。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然5月中旬疫情升級，但5月的移轉量是反映4月的交易量，由於4月國內景氣昌旺，市場反應樂觀，加上房地合一稅2.0新制腳步逼近，讓不少欲適用舊稅制的屋主加快售屋腳步，使得整體量能持續衝高。

雖然買賣移轉棟數與實際交易有時間差，仍可看出疫情爆發前市場交易熱度頗高，尤其政府為打房祭出房地合一2.0，並將在今年7月1日上路，促使希望未來轉售可適用原制的買方趁早布局。大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，如新北市、台南市、高雄市都有50%上下的年增幅，尤其台南市、高雄市房價相對低、具有建設、就業話題，預期房價有成長空間，買氣更為強勁。

(時報資訊)