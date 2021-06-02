國內新冠肺炎疫情嚴峻，隨著確診及死亡人數遽增，使得包括疫苗險在內的防疫保單持續熱賣。據金管會統計，截至5月31日防疫保單承保件數達504萬件，保費收入達25.86億元，1個月內「猛爆式」狂銷達323萬件、保費收入跳增達16.39億元。

據保險局統計，防疫保單截至4月底承保件數181萬件、保費收入9.44億元，但隨著本土疫情急遽升溫，至5月26日承保件數已達430萬件、保費收入19.86億元，分別跳增近1.38倍及1.1倍，截至5月底承保件數續增至504萬件，推升保費收入增加至25.83億元。

以此推算，防疫保單單在5月27～31日短短5天便狂賣74萬件，帶動保費收入增加5.97億元。單是5月便猛爆式狂銷達323萬件、保費收入跳增達16.39億元，分別月增達1.78倍、近1.74倍。

保險局副局長張玉煇表示，截至5月底防疫保單銷售前三大業者依序為台產、國泰世紀產險及富邦產險，合計理賠件數1237件、理賠金額9339萬元。其中，台產防疫保單目前已核保出單287萬件，理賠件數878件、理賠金額8433萬元，亦見明顯增加。

此外，金管會4月中核准富邦產險及安達產險推出疫苗險保單，截至5月底承保件數亦達30.9萬件、保費收入8938萬元，開賣1個半月來買氣亦旺。隨著兆豐保險1日加入推出疫苗險保單，預期相關保單將持續熱賣。

由於防疫保單狂銷，保險業者基於風險胃納考量，迄今已有8張防疫保單暫停受理新件申請，但包括疫苗險及法定傳染病保單在內，目前仍有14家產險公司銷售25張個人防疫保單。

(時報資訊)