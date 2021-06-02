金管會表示，股東會紀念品發放為公開發行公司自治事項，惟為降低領取紀念品可能造成的群聚風險，呼籲純粹提供股東領取紀念品的公司，盡量延後到疫情趨緩後再另行發放，若有個別因素考量仍需發放，亦應配合相關防疫規定辦理。

證期局副局長蔡麗玲表示，截至1日共有153家上市櫃及興櫃公司完成股東會委託書徵求，已無發放股東會紀念品問題。仍在進行委託書徵求的共有439家，其中342家規畫發放股東會紀念品，當中142家將進行董監改選。

金管會因應國內疫情升溫，為避免召開實體股東會產生群聚風險，經中央流行疫情指揮中心核定後，宣布所有公發公司在5月24日至6月30日期間停止召開股東會。但原定股東會相關股務前置程序，仍按原規定進行至原訂股東會開會日前1天。

其中，股東會紀念品發放為公司自治事項，惟為降低股東領取紀念品可能造成群聚風險，金管會已督導集保結算所於5月28日透過視訊會議，宣導上市櫃自辦股務及股務代理機構，延後或分散股東會紀念品發放日期，並請確實落實做好防疫措施。

蔡麗玲呼籲，若純粹提供股東領取紀念品的公司，儘量延後到疫情趨緩時再另行發放。若有涉及委託書徵求、董監事改選等因素，股東會紀念品發放場所或委託書徵求場所的防疫措施，均應配合衛福部疾管署及發放徵求所在地方政府的相關防疫規範辦理。

金管會表示，已督導集保加強稽查股務代理機構及自辦股務公司辦理相關作業，是否確實遵循公發公司股務處理準則、股務單位內控制度標準規範及指揮中心與各地方政府防疫規範等規定，並納入集保對公司自辦股務事務或代辦股務機構的評鑑項目。

(時報資訊)