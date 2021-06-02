台股資本市場交投熱絡，近期傳出有不肖人士冒用合法機構或財經專家學者名義，成立詐騙群組誘騙投資人投資。金管會對此提醒，民眾委託他人投資管理資產前，應先確保是否為合法業者，並指出非法業者最重可處5年以下有期徒刑、併科100～5000萬元不等罰金。

證期局副局長蔡麗玲表示，民眾若有證券投顧或委託專家代操進行投資管理需求，應委託依法可經營特許業務的業者辦理，以保障財產安全。金管會及投信投顧公會已建置合法經營相關業務的業者名單，建議民眾委託前可先至上述網站查詢。

蔡麗玲指出，依投信投顧法第107條規定，未經主管機關許可經營證券投資顧問或全權委託投資業務，可處5年以下有期徒刑、併科100萬元以上、5000萬元以下罰金。金管會已責成投信投顧公會在網站建置警示專區，提供民眾上網查詢。

蔡麗玲表示，金融機構或民眾若有發現遭冒名或遭詐騙情形，可檢證向法務部調查局或刑事警察局檢舉或告發，以維護自身權益。若發現有公司或人員從事非法投顧或非法代操，亦可檢具具體事證逕向法務部調查局告發，或提供予金管會轉請法務部調查局調查。

(時報資訊)