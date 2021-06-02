台新金(2887)和財政部纏訟多年的彰銀(2801)案終於解套！台新金確定將全數持股之彰銀股票交付台灣銀行保管，且規劃於6年內以3種方式適時處分彰銀持股，換取保德信人壽投資；並且開始出售彰銀持股之後，不再對彰銀行使股利受配權以外之權利，包括對彰銀董事人選不予提名或推薦等。台新金和財政部的官司，也將朝「協商和解」方向進行。有關保德信的董事長和總經人選，也已獲金管會同意。

台新金總經理林維俊表示，將於6年內以3種方式出脫22.5%彰銀持股，第1種為現股市場出脫，包含盤後鉅額交易、拍賣等不同形式，第2種為發行交換債，第3種是交換特別股；其中，交換債、交換特別股比重將各不超過1/3。由於處分時間不短，加上彈性運用3項工具出脫，相信不會對彰銀股價有影響；目前增資保德信所需金額未定，正等金管會評估決定後告知，但相信以釋出彰銀持股取得資金增資應綽綽有餘。

台新金表示，等報送金管會認可及交割程序完成後，保德信人壽將正式加入台新大家庭，屆時台新金控將擁有銀行、證券、保險等核心子公司，建構完整的金控版圖。

台新金於2005年投資彰銀並取得經營權，卻於2014年12月8日喪失彰銀經營權且迄今爭議未決，期間，台新金控錯失許多拓展其他業務版圖之機會。因此，也讓該公司重新思考未來之發展策略！此次，在金管會有條件支持下，台新金得以處分投資22.5%的彰銀持股，以換取100%投資且屬保險業務之保德信人壽，完成金控版圖的構建。

(時報資訊)