周興哲與大6歲的前主播女友趙岱新穩定交往2年多，未料卻在去年10月宣告分手，據悉是兩人對結婚沒有共識，沒想到時隔半年多，兩人不僅被目擊在街頭忘情擁抱，還一起散步回家，直接上演大復合。

根據《鏡週刊》報導，周興哲日前被目擊與趙岱新穿著居家服，帶著愛犬蕭邦外出散步，兩人沿路談笑風生好不開心，沒想到在住家停車場附近時，周興哲眼見四下無人，便一把攬住趙岱新肩膀，當街忘情擁抱，雖然時間不算太長，但濃烈愛意任憑誰也無法擋住，散步完之後，兩人便一起回到住家，行徑就如同老夫老妻一樣。

周興哲與趙岱新去年傳出分手，兩人的IG原本互相關注，不過網友卻發現女方雖取消追蹤周興哲，但仍有追蹤周興哲愛犬蕭邦的IG，推測為兩人感情狀態留伏筆，去年新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會」時，兩人則是在分手後首次同台，對此，趙岱新大器表示：「過去都過去啦，大家各自都開心就好」，至於被問到有無機會複合？她表示一切隨緣，更與周興哲大方同台擁抱，讓主持人之一的黃子佼直讚「最佳典範前任」。

對於被拍到復合，周興哲經紀人回應：「他們現在很開心，謝謝大家關心，希望外界多給他們一點空間。」趙岱新則透過經紀人表示：「現在很開心，謝謝大家關心。」等同坦承已經復合再度交往。

(中時新聞網)