救助協會呼籲，所有關心弱勢孩子的民眾能踴躍捐款支持1919陪讀計畫。（基督教救助協會提供／林良齊台北傳真）

新冠疫情持續延燒，教育部宣布全國學校停課延至6月14日，基督教救助協會所資助的221個1919陪讀班也全面暫停實施，但驟然停課，讓弱勢家庭的孩子無論是在家學習或生活照顧上都極需幫助。因此，1919陪讀班透過電話、網路，督促孩子功課，並提供1919防疫食物包，讓孩子能正常學習、生活。屏東縣政府表示，經清查後發現，救助協會所指的載具不足情況，學校均已提供足夠載具，足以滿足停課不停學所需。

據救助協會「停課生活調查」，發現有些孩子雖然停課在家，但因缺乏家長照料，生活比起正常上課期間更困窘，包括沒有穩定三餐、家中線上學習設備不足等。

為了讓陪讀班孩子在停課期間也能飽餐，救助協會自28日起，邀請1919陪讀班成為「社區救助站」，為社區內所有陪讀班孩子與弱勢家庭提供1919防疫食物包，緩解弱勢家庭的燃眉之急。

救助協會提到，由於此次停課不停學，全台孩子們都需透過網路線上學習，仍有少數家庭欠缺基本的遠距教學設備。屏東三地門鄉的瓦酪露1919陪讀班柯水靈老師表示，班上幾乎有一半的孩子家中沒電腦，只能借爸媽的手機上課，但是有一家有5個在學的孩子，一台手機哪夠啊，只能優先給國高中的大孩子用，國小的孩子根本輪不到。

救助協與台灣大哥大基金會合作，在停課期間，藉由基金會的「數位苗圃」計畫提供免費上網，更因應疫情於6月底前升級為網路吃到飽，還有免費myBook互動學外語線上學習資源，另外也以「一人一平板 停課不停學」公益計畫捐助平板給需要的孩子。

救助協會秘書長夏忠堅指出，疫情使得弱勢家庭的生活雪上加霜，在學校停課下呼籲，所有關心弱勢孩子的民眾能踴躍捐款支持1919陪讀計畫，讓孩子即使在嚴峻疫情下，仍有人守護，有人陪伴。捐款或求助，請洽救助協會官網或電02-8660-9995。

(中時 )