台灣證券交易所6月3日召開有價證券上市審議委員會會議，將審議永豐餘消費品實業公司(6790)申請股票上市案。

永豐實實收資本額24.49億元，主要產品為家庭用紙及清潔用品，產品包括衛生紙、擦手紙、廚房紙巾及各類清潔用品，並透過「五月花」、「得意」、「柔情」、「橘子工坊」、「植淨美」等品牌銷售。另外為幫寶適紙尿褲系列銷售代理。

永豐實2020年稅前淨利17.51億元，每股稅後盈餘6.12元；今年第1季稅前淨利4.34億元，每股稅後盈餘1.52元。

(時報資訊)