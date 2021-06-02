小編今天（2日）精選5件不可不知的國內外財經大事。全球運價高漲，中小型貨代物流業喘不過氣，由於多採輕資產經營，目前海空運價漲逾五倍，讓需代墊款的貨代業面臨高額應收帳款壓力，一旦小型客戶倒閉，很容易演變成骨牌效應。未來市場將重新洗牌，走向大者恆大。

【1】運價高漲… 顏益財：貨代業恐掀倒閉潮

疫情點火，照亮航運業40年一遇榮景，卻也燒出產業結構性財務問題，台驊控股董座顏益財1日示警，全球運價高漲，沉重的代墊款壓得中小型貨代物流業喘不過氣，2020年已迫使部分規模小、體質不佳的公司面臨倒閉、退出市場！

【2】貨櫃三雄列台灣50 6月4日揭曉

進入台灣指數系列的調整季節，最受市場矚目的台灣50成分股調整，挾著景氣暢旺的貨櫃航運三雄長榮、陽明及萬海近期股價大漲，市值已大躍進，預計將同步在6月4日入列台灣50成分股。

【3】恐慌性投保誰賺到？防疫險賣破25億 理賠不到1億元

疫情持續發燒，截至2021年6月1日累計國人確診飆到8842例、死亡人數激增到137名，「防疫保單、疫苗險」也出現恐慌性搶購潮！保險局副局長張玉煇1日公布最新統計，截至5月31日止，「防疫保單」（含法定傳染病及疫苗接種險）已賣出504萬件、保費收入達25.86億元，其中，「疫苗險」就已承保出單30萬9千件、保費收入飆到8938萬元。

【4】超羨慕 鴻準、永豐餘 年薪破400萬

證交所1日公布109年本國上市公司全體員工平均薪酬，分別由鴻準及永豐餘奪下冠、亞軍，平均年薪都超過400萬元，各為419.2萬元及415.8萬元。而受到關注的是，護國神山台積電只以239.2萬元、居第18名，也輸給IC設計龍頭股聯發科的第六名、341.5萬元。

【5】美月底釋出8,000萬劑疫苗援助全球

美國總統拜登4月時宣布，6月底前將把8,000萬劑疫苗分配至全球國家，但至今疫苗外交進展緩慢。美國官員近日透露，美國可能將75％的疫苗交由全球疫苗分配計畫COVAX，保留四分之一直接分配。

(中時新聞網)