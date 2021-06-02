台灣疫情嚴峻，近期有許多民間團體欲自行採購疫苗，協助解決國內的疫苗荒，除鴻海集團創辦人郭台銘所屬的永齡基金會昨已向食藥署送件申請引進輝瑞／BNT疫苗，佛光山也表態要購買50萬劑嬌生疫苗，預計今天和藥廠洽談購買細節外，今再傳出慈濟基金會也有買疫苗的意願，並鎖定莫德納及嬌生兩款疫苗。

永齡基金會昨中午赴衛福部食藥署遞交採購疫苗相關文件，根據郭台銘之前釋出的訊息，將向德國原廠採購500萬劑輝瑞／BNT疫苗，另指揮中心前天也已和佛光山相關人員見面，達成成立單一窗口協助佛光山引進疫苗，據《ETtoday新聞雲》報導，國際佛光會中華總會總會長趙怡指出，今日也會和美國嬌生藥廠洽談購買疫苗細節。

此外，慈濟也有傳出有意願採購買疫苗，《聯合新聞網》報導，花蓮慈濟醫院院長林欣榮證實，確實有研擬購買新冠疫苗，目前鎖定莫德納及嬌生，正積極的與原廠洽談，若接洽成功，將由慈濟基金會行文給指揮中心。

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(中時新聞網)