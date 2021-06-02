【旅奇傳媒/責任編輯-何昕穎】新冠肺炎疫情持續蔓延，想出遊兼顧防疫，前往鄉村秘境為一解決之道。和歌山縣的無人島「地ノ島」趕在疫情中翻新官方網站，首度推出「包島」 旅遊方案，讓遊客能不怕群聚玩得安心！
和歌山縣有田市的「地ノ島」為無人居住的小島，從車站徒步7分鐘能抵達初島漁港，再乘船約7分鐘即能登島。號稱為「日本享受無人島露營最輕鬆之地」的地ノ島設備完善，即使新手也能在沒有任何準備的情況下體驗無人島露營。
今年春天地ノ島的官方網站翻新，新推出包島租借方案，島上內陸區域1日限定僅1組團體可租借，遊客能保有隱私，更不用擔心和陌生人群聚的風險。依照不同方案，除了享受露營、BBQ烤肉、探索島上秘境之外，租借區場地足以容納500人，能舉辦校外教學、員工旅遊、演唱會等大型活動，利用無人島與世隔絕的天然屏障，可同時掌握所有參加者，不怕有路人臨時的加入。
如何能開發不密閉、具吸引力、又能善管理人潮的「後疫情時代」旅遊景點，將是各地觀光旅遊發展的未來方向。
（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）
(中時新聞網)
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