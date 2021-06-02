國內疫情嚴峻，但疫苗嚴重不足，總統蔡英文近日頻發表相關談話也未能平息民怨。蔡英文昨(1日)再度在臉書貼文指出，已經找了政委唐鳳開會，了解疫苗接種預約平台的設計和測試進度，但此文曝光後又遭大批網友留言「請給國際認證的疫苗」等相關意見，顯示此舉無助緩和民眾焦慮。不過，民進黨高雄市議員林智鴻卻現身留言「期待上線！台灣加油」，結果遭到百位網友留言批「馬屁」、「又是這句」。

蔡英文1日在臉書的貼文提到，除了緊盯疫苗的進度，也在為接下來大規模的疫苗施打，進行準備，目前的構想，是將預約平台設在大家很熟悉的健保快易通App內，大家可以很快地預約，知道自己要在什麼時候、什麼地方施打疫苗，待系統測試完後，很快就會上線。

這篇文章曝光後，引發網友爭論，其中，林智鴻現身留言「期待上線！台灣加油」，此則留言露出後，竟引發超過百名網友回覆，許多人都批「作秀最會，領人民的錢拍政府馬屁」、「馬屁好臭」、「疫苗呢？」「怎麼今天只有你來這喊口號，怎麽沒揪其他人，你壞壞哦」。

另外，也有不少網友認為疫苗何時可以大量進來，才是人民目前最關心的事，其他的大家應該不太感興趣吧、需要國際認證的疫苗，也有人支持政府國產和國外採購並行，確保疫苗來源無虞。

高雄市議員林智鴻留言。(取自蔡英文臉書)

網友留言。(取自蔡英文臉書)

(中時新聞網)