台積電總裁魏哲家周二參與線上技術論壇時，透露台積電斥資120億美元（約新台幣3268億）在美國亞利桑那州的建廠計畫已啟動，目前工廠開始動工，預計2024年量產5奈米製程晶片。

台積電去年宣布赴亞利桑那州設廠，從2021年至2029年的9年時間完成支出，預計2024年開始量產，規畫月產能為2萬片晶圓，並創造超過1600個高科技工作機會。

路透報導，魏哲家在談話中提到，亞利桑那的工廠已經開始動工，5奈米晶片製造技術可以運用在汽車製造商的人工智慧設備上，但對於汽車晶片缺貨的幫助並不大，主因在於汽車晶片屬於成熟製程。

另外，魏哲家也表示，台積電的3奈米技術將在明年下半年亮相，預計在台南的Fab18廠量產，今年的資本支出約為300億美元（約新台幣8172億）未來3年總計會達到1000億美元（約新台幣2.7兆）。

報導指出，台積電將加入三星及英特爾的行列，一同爭取美政府提供的540億美元（約1.4兆）赴美設廠的補助，未來5至10年內，台積電計畫在亞利桑那共興建6座晶圓廠，第1座晶圓廠動工時就已預留其餘5座的擴廠空間。

(中時新聞網)