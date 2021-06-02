2日隔夜美股漲跌不一，波音表現亮眼領漲道瓊。市場期待景氣復甦但憂心不斷上漲通膨壓力。還有，美國新冠染疫者持續減少，因為疫苗接種率已逾半。道瓊工業指數漲45.86點或0.13%，收34575.31點。那斯達克指數跌12.26點或0.09%，收13736.48點。標普500指數跌2.07點或0.05%，收4202.04點。

美東時間1日公佈的經濟數據，再次證實美國正面臨通脹高漲壓力。5月採購經理人指數（PMI）升至62.1，優於市場預期值61.5，亦高於4月的61.5。能源，原物料與金融等價值型族群漲幅亮眼，但科技股表現不盡人意。

標普500指數5月月線漲0.6%，道指更是漲近2%，但那指卻跌1.5%。市場憂心通脹上升將使科技類股備感壓力。同時，也怕正在密切關注通脹的聯準會，會開始升息。若一旦升息的話，資金枯竭下股市將形成壓力。

聯準會將於15日至16日召開貨幣政策會議。市場關注的焦點在於聯準會是否承認通脹已是大勢所趨，或者美國經濟是否已不需貨幣政策支持，就可自己繼續成長。

目前，已有多位聯準會委員，暗示可能在以後會議中，討論是否要退出因疫情影響下，所支持景氣成長的現行寬鬆貨幣政策，與大規模資產購買計劃。

預定4日將公布的5月非農就業報告，是美國經濟狀況是否轉好的重要參考。市場普遍預估5月非農就業人數將增加67.4萬。

政策方面，美國總統拜登最近公佈一項金額高達6兆美元的2022年聯邦預算案，內容包括改善美國基礎建設，教育資源與醫療健保系統等，部分資金將來自加稅。

鑒於美國疫情漸漸好轉與美國政府大規模景氣激勵措施，經濟合作暨發展組織（OECD）也認為全球經濟前景正在好轉，因此上調全球經濟成長預估值，2021年全球經濟可望成長5.8%，2022年預計增幅為4.4%。至於較早在3月份的預估值，則分別為5.6%和4%。

新冠疫情方面，美國新染疫人數繼續減少，同時，疫苗覆蓋率也漸漸增加。跟據美國疾病管制中心（CDC）統計，過半美國人至少已接種過一劑新冠疫苗。

美國國內疫情好轉，加上夏季到來，旅遊與住宿相關概念股表現強勁。

美國航空與聯合航空的股價均漲超過2%，美國運輸安全管理局（TSA）曾表示，從5月28日到31日，美國機場單日搭機人數達178萬，是2020年同期的7倍以上，雖比2019年疫前的陣亡將士紀念日假期低22%，但已達疫情爆發後新高。

道瓊成分股之一飛機製造商波音的股價收高3.2%，郵輪業者嘉年華與挪威郵輪均收漲2%以上。

隨著原油期貨價格上揚，埃克森美孚漲3.58%，雪佛龍漲2.76%，馬拉松石油也漲1.13%。

AMC連鎖影城股價飆升逾20%，不過上周期間股價已暴漲一倍。

特斯拉老闆馬斯克日前曾表示，特斯拉漲價是因為整體汽車產業供應鏈的壓力所致。據悉，5月份時，特斯拉又調高Model 3與Model Y售價。同時，這也是特斯拉在短短幾個月內，第五次又漲價。

福斯汽車計劃分拆電池事業體業務並上市，目前正在尋找技術合作對象，也在找有意投資者。

(時報資訊)