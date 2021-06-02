一名與丈夫結婚七年的人妻，109年懷有第二胎時，突然接到一名張姓女子的訊息，指稱「他才剛來找我打完砲，這種男人你要?」，接著又接到張女傳驗孕棒與胎兒超音波照片，人妻一怒之下氣到流產，事後氣得對丈夫與張女提告200萬元求償，台北地方法院判丈夫及張女應賠償30萬元，仍可上訴。

根據判決書記載，人妻與老公於104年4月30日結婚，並育有一名未成年子女，但她於懷有第二胎時，在109年6月間，接獲署名為張女之臉書通訊軟體，告知正宮「叫你小心一點，我已經去警察局把他本名住家電話車號都點出來了，叫他不要只會來找我打砲始亂終棄，他以為警察只知道他叫jason嗎？等著被抓吧他，啊 對了，他才剛來找我打完砲欸，這種男人你要喔」。

張女更於同年7月告知「你老公惹出來的，我會驗DNA讓你們知道」，並附上之驗孕棒照片惹怒正宮，讓正宮一氣之下導致胎兒流產。

但張女得知正宮流產後，仍變本加厲，繼續激怒原正宮，陸續以通訊軟體LINE傳送「看看他今天出門是不是穿LV的衣服再來跟我說他跟你解釋什麼」、「沒差，剛打完砲，你信他隨你」、「剛剛才來我家打完砲，你要信他，我就能去驗傷看體內是不是有他的精液」，甚至秀出兩人性行為照片。

正宮一怒之下，事後向法院提出告訴並求償200萬元。法院審理時，依正宮所提出對話紀錄內容中有「他才剛來找我打完砲欸」、「沒差 剛打完砲 你信他隨你」、「剛剛才來我家打完砲 你要信他我就能去驗傷看體內是不是有他的精液」，並有驗孕棒照片、裸體照片、多張一男一女合照照片及胎兒超音波照片。

甚至軟體LINE對話紀錄中有「他婚前外遇那是他的事 至少他婚後只有我而且一結婚就有我……」、「他說你很急著想離婚」等語，足認定告張姓小三明知丈夫為有配偶之人，顯見被告丈夫已違背婚姻關係中之誠實義務，且被告二人所為足以動搖人妻與丈夫間婚姻關係。

法院審理時認定兩人有通姦事實，丈夫嚴重違反夫妻間相互忠實確保共同生活圓滿安全及幸福之義務，且二人長期通姦行為致正宮長期精神折磨，因此患有憂鬱情緒及焦慮症狀，且張姓小三於原告流產後變本加厲破壞原告婚姻，因此判兩人必須賠償30萬元，仍可上訴。

(中時新聞網)