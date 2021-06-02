隨著全美完整接種疫苗比例達41%，最近週末連假，美國國內旅遊人潮達1年內高峰，單日近200萬人搭機，比去年同期暴增6倍，機場出現往昔大排長龍的熱鬧景象。

5月31日為美國陣亡將士紀念日（Memorial Day），加上週末的3天連假，出現了從美國去年3月疫情爆發、全國啟動居家隔離的防疫措施一年多以來，最大規模的國內旅遊人潮。

全美3億人口已有1億3500萬人完整接種疫苗。中央社記者實際走訪洛杉磯國際機場，連假週末湧現出遊人潮，報到櫃台、安檢通道、登機都需排隊，迥異於去年沒人敢搭飛機的冷清景象。

儘管疫苗在美日漸普及，機場內仍落實口罩和社交距離的政策。乘客上飛機有義務戴口罩。航空公司在購票須知上說明，不戴口罩的乘客，航空公司有權拒絕登機。

有別於過去一年，國內航班座位空出許多，連假的熱門航線幾乎滿座。運輸安全局（TSA）公布的數據指出，3天連假的頭尾，全美機場單日平均有190萬名旅客搭機。

美國媒體形容，這個連假的國內旅遊人氣回升，象徵著受到COVID-19疫情重創的美國旅遊業重新復甦的最新跡象。

從上週五到本週一，平均每天有178萬人搭機，最高峰達190萬人，這個數字是去年同期的6倍之多。但與疫情之前的2019年陣亡將士紀念日連假的搭機人數相比，仍然少了22%。

美國媒體指出，國際旅遊禁令尚未鬆綁之下，美國國內旅遊人氣接近疫情前的水準。機票價格上漲，平均國內航線各航點的來回機票價格為357美元（約新台幣1 萬元），比起今年前3個月上漲12%。

除了機票漲價，汽油和旅館價格同樣向上攀升，為了一吐過去整年為了防疫關在家裡的悶氣，這個連假開車上路的美國人也打破了以往的紀錄。（編輯：韋樞）1100602

(中央社)