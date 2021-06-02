國民黨前立委林郁方。（圖／本報系資料照）

本土新冠肺炎疫情嚴峻，外界將矛頭指向機組員「3＋11」隔離政策，民眾黨、國民黨要求衛福部公開決策會議紀錄，衛福部昨日（1）卻函文答覆「未做成會議紀錄」，讓外界傻眼。對此，國民黨前立委林郁方表示，重大協調會不可能沒有會議紀錄，因為行政部門長官做簽核必須要有所依據，至少也會有「簽呈」，故只要把簽呈調出來看就一翻兩瞪眼了。

林郁方昨日在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，當過立委都知道，立委開的某些協調會真的不是很重要，的確會沒有會議紀錄，但像「3+11」這種疫情政策重大影響的事是非常重要的，一定會留下會議紀錄。

林郁方指出，一定會留下會議紀錄的原因是，主持會議的立委會希望要有所交代，因為這是個大事；行政部門也要留下會議紀錄，因為事情要做改變，最後必須要有上面的長官簽核，所以必須要有一個會議紀錄附在裡面，如此簽呈方能有結果，大家都各有各的目的，都一定會有會議紀錄。林強調，除非此事不重要才可能沒會議紀錄，但此事陳情者是機師工會的人、是很大的公司，做出的改變也影響非常大，絕對會有會議紀錄。

不僅如此，林郁方進一步指出，通常協調會在哪召開就會由該單位長官擔任主持，衛福部部長陳時中當時身為主持人，有沒有會議紀錄他豈會不知道？且事情已發生一陣子了，難道不會調資料來看嗎？怎麼會到最後一天，才說沒有會議紀錄？這些說法都讓人無法相信，深感可笑。林直言，即便沒有會議紀錄也至少會有簽呈，簽呈調出來看，誰該負什麼責任就一翻兩瞪眼了，故立法院一定要成立一個「文件調閱小組」，就像疫苗調閱小組一樣，持續對民進黨施壓，杜絕一黨獨大的惡果。

針對林郁方的說法，在座來賓衛生署前署長楊志良也忍不住表示，會相信「沒有會議紀錄」的人，簡直是「太可愛了」，因為衛福部應是把會議記錄給沒收了、銷毀了。

(中時新聞網)