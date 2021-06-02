周二美股四大指數收盤小漲小跌，台股今(2日)開盤以17192.91點開出，隨即站上17200點，漲近百點，台積電開盤以600元開出，上漲2元，聯電、聯發科開高，長榮開盤即站上110元的新高價位，至於備受爭議的高端疫苗，即使有蔡英文總統親上火線喊話也沒用，開盤以284元的跌停板開出，硬是吞下第3根跌停板。

儘管蔡英文開記者會撇清「炒股」疑慮，高端疫苗依然被殺到跌停，不過，就在一堆投資人排隊賣股之際，卻被發現八大公股銀行悄悄買進約214張的高端疫苗，共計6755萬元，由於政府基金多透過八大券商下單，加上公股的官方色彩，不免令人有「政治力挺」高端疫苗的聯想。

周二美股在投資人觀望，能源股上漲與科技股下跌抵銷下，僅道瓊工業指數收盤小漲，其他三大指數以小跌作收，道瓊指數上漲45.86點(或0.13%)，收在34575.31點，標普500指數收盤下跌2.07點(或0.05%)，以4202.04點作收，那斯達克指數下跌12.26點(或0.09%)，收在13736.48點，費城半導體指數下跌12.24點(或0.38%)，收在3174.32點。台積電ADR收盤上漲0.98%，聯電ADR則下跌0.21%。

台股1日走勢震盪，類股輪動快速，台積電強勢撐盤，航運、鋼鐵走揚，貨櫃三雄均以漲停價作收，加權指數終場收在17162.38點，上漲93.95點，成交值收斂至4621億元，三大法人同步買超，其中，外資及陸資買超21.67億元，自營商買超14.78億元，投信買超7.32億元，合計買超43.77億元。

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(中時新聞網)