全球多家頂尖伺服器製造商在 2021 年台北國際電腦展 (COMPUTERX) 中，發表搭載 NVIDIA BlueField-2 DPU (資料處理器) 的全新系統。儘管搭載 NVIDIA GPU 且可以選擇加購 BlueField-2 DPU 的系統已經上市，但許多應用程式與客戶的執行項目可能不需要 GPU，卻仍然可受益於 DPU。

華碩 (ASUS)、戴爾科技 (Dell Technologies)、技嘉 (GIGABYTE)、雲達科技 (QCT) 與美超微 (Supermicro) 推出的全新伺服器，相當適合正在找尋 NVIDIA BlueField-2 DPU 提供之額外的效能、安全性與可管理性的企業。

主要運行軟體定義網路 (例如狀態負載平衡器或分散式防火牆)、軟體定義儲存或傳統企業應用的伺服器，都將受益於 DPU 針對網路、安全性與儲存的加速、卸載與隔離基礎架構作業負載的能力。

運行 VMware vSphere、Windows 或超融合基礎架構解決方案的系統，也都能因為 DPU 的加入而受益，不論是運行人工智慧 (AI)、機器學習應用程式、繪圖密集的作業負載，或是傳統的業務應用程式。

NVIDIA BlueField DPU 將基礎架構的任務從 CPU 轉移至 DPU，讓更多的伺服器 CPU 核心可以運行應用程式，進而提升伺服器與資料中心的效率。DPU 為每台伺服器架設一台「電腦在另一台電腦前方」，提供與伺服器的應用程式領域隔離開來的分離、安全基礎架構配置。如此一來便能在虛擬與裸機伺服器上，實現無代理程式 (agentless) 作業負載隔離、安全隔離、儲存虛擬化、遠端管理與遙測 (telemetry)。

客戶與軟體製造商可以透過 NVIDIA DOCA SDK 輕易地程式化 BlueField DPU。資料中心基礎架構單晶片可以簡化應用的開發，並確保與預計 2022 年推出的NVIDIA BlueField-3 DPU 以及所有未來的 BlueField DPU，保有向前與向後的相容性。

企業級客戶對於在許多、甚至全部的資料中心伺服器中部署 DPU 感到十分有興趣。來自領先系統製造商的 DPU 加速伺服器的上市，讓客戶可以輕鬆且容易地購買預先安裝與預先配置在他們喜愛之伺服器內的市場領先 BlueField-2 DPU。

BlueField-2 DPU 加速的伺服器預計將於今年上市。當 DPU 伺服器認證推出後，許多伺服器預計將會提交 NVIDIA 認證系統計劃。

(工商 )