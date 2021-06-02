防疫視同作戰！台中市議員張家銨接獲民眾投訴指出，彰化縣政府已有公布確診者個案足跡，但台中市政府竟無主動告知市民相關資訊，導致防疫出現破口？台中市衛生局強調，彰化縣政府有公布確診者個案足跡，該地點市府亦已全面進行消毒，今日將完整說明相關公共足跡。
張家銨指出，政府公布疫調的作用，是為讓民眾可以自我管理，做到即時的防疫，民眾大多不會去看其他縣市確診者個案的足跡，市府應主動提供台中所有疫調相關資訊，防止民眾有資訊上的落差，導致防疫再度出現破口。
張家銨說，彰化縣於5月31日及6月1日的疫調中，全都顯示確診者有到台中的足跡，但台中市政府竟無主動告知市民相關資訊，導致防疫出現破口？民眾自行查詢才得知；她要求市府要確實告知市民所有臺中疫調的相關資訊。
台中市政府衛生局表示，針對外縣市提供的本市足跡資訊，市府按照流程必須先作查證再行公布；然而 市府已同步先於第一時間完成各足跡點消毒作業，今日也將完整說明相關公共足跡。
(中時 )
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