台灣疫情嚴峻，多數確診者集中在北部地區，1名女網友表示，她日前獲知癌末的姐姐病情惡化，急忙從台北南下嘉義欲照料姐姐，卻在到達醫院時遭醫護人員擋住，對方要求她須自主管理14天後才能進入醫院，而她甚至在急診外頭看到姐姐趟在病床被推走，2人四目相望卻無法接觸彼此，她痛批「住台北錯了嗎？」

1名女網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，她的姐姐是名癌末病患，她上個月才從4月底在醫院照顧姐姐至5月20日，22日回到台北工作，不料近日姐姐的病況惡化，她急忙搭高鐵南下，沒想到她在醫院急症室外頭遭護理師攔住，護理師表示因為台北目前是疫情重災區，所有從台北來的人都要先自主管理14天，並稱是醫院的新規定。

住在台北的女子遭南部醫院要求自主管理14天後才能進入醫院，她無法探望癌末的姐姐很崩潰。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該女網友表示，她當下詢問能否做自費篩建，對方也說不行，她因此在醫院外頭與對方爭論，「這時姐被推著病床在急診室門口經過，她知道我在急診室門口進不去，她遠遠地從裡面看著我，我隔著一段距離看著她被推走」，而她的父母則是篩檢陰性即可入院，她無奈表示雙親已高齡70幾歲，實在不希望他們太疲累。

該女網友說，姐姐後來因癌細胞擴散無法開刀，父親已簽下放棄急救同意書，她痛批「台北因為疫情嚴重所以被標註，連陪同病人的權利也被剝奪，難道我住台北錯了嗎？讓我只能在家吃不下、睡不著的乾著急」。許多網友則留言說，「其實醫護也有難處，太多篩檢是偽陰性跟偽陽性的」、「註記並不是歧視，而是為了醫護人員好」、「其實各有各的難處，希望姐姐能夠撐過去」。

(中時新聞網)