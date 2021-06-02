【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】新冠肺炎造成疫情疫情雖然出現和緩的跡象（照片為疫情中心官網截圖），但是相較來看，到目前為止新冠肺炎在台灣造成的死亡人數，已經超過了2003年的SARS！前台北市衛生局局長、國民健康署署長邱淑媞教授指出，戴口罩不是萬靈丹，因為變種病毒沒症狀就會傳染，所以一定要打疫苗及全面檢驗。

目前擔任醫生、也在國立陽明交通大學公共衛生研究所擔任兼任教授的邱淑媞，是台灣大學的流行病學博士，2003年SARS爆發時擔任台北市衛生局長。當年台北市衛生局最早接觸SARS病人，警覺這應該是嚴重傳染病，邱淑媞局長通報並且呼籲將SARS列為法定傳染病，以進行疫情調查、居家檢疫等防疫工作，但是未獲衛生署支持，後來由當時的總統陳水扁下令，衛生署才配合辦理。

邱淑媞博士特別指出，大家如果目前看到確診曲線下降就掉以輕心，那麼疫情有可能產生「溜溜球效應」。她說，施打疫苗才是關鍵，但是就算立刻全面施打疫苗，因為疫苗要2-4週以上才會生效，所以這段時間還是存在傳染的危險。

邱淑媞教授在臉書提出四點呼籲，提醒各界不要因為最近疫情減緩就掉以輕心，因為只要一鬆懈又會出現疫情惡化的可能。邱淑媞醫生的臉書全文如下：

病毒已經造成一百多人死亡，死得比SARS多了！難道是大家沒戴口罩、沒洗手，才得病？根本不是，而是變種病毒傳染力強，會空氣傳播，所以戴口罩不是萬靈丹，有醫師連戴N95都還是感染！不要以為你上班、搭捷運都有戴口罩，就很勇。不是這樣！

而這就是為什麼當地持續有新病例時，需要以下保護：

1. 檢驗：新冠沒發燒、沒症狀就會傳播，所以不能靠量體溫，而是要靠檢驗，找出感染者，加以隔離，這樣才不會一直有隱形傳播。

2. 三級以上的警戒：讓大家可以宅在家、分流購物、分流外出、管制交通，避免群聚、避免相互感染。一些堅持要上班的公司或工作，則提供定期檢驗，並將感染視為職災。

3. 集中隔離與照護：把感染者集中隔離，才不會在家中繼續傳給家人及鄰居，並且給予照顧，減少猝死。

4. 疫苗：產生抵抗力，使得即使接觸，也能避免重症與死亡。

何時會有好日子？

由於疫苗需要幾個月的時間分批接種，而且接種後2-4週以上才會有抵抗力，所以，如果現在不能盡量找出所有潛在病人，導致社區仍有許多火種在傳播，那麼只要稍微鬆懈，病例數又會增加，產生溜溜球效應，沒完沒了。而且，大家無法知道自己身邊是否有感染者存在。 如此就會提心吊膽，即使解除警戒，大家還是不敢上街、不敢在外用餐、不敢購物，經濟活動就難以恢復。

所以，看到曲線下降就高興，卻不積極檢測、不想歸零、沒有綠區，那麼，未來幾個月，大家都難有好日子過，生活與生意都會非常煎熬。

(中時新聞網)