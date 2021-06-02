【愛傳媒藺奕專欄】你們都怕1450，修理1450，看好了我只示範一次。什麼人民什麼政府，寶島如果是一間阿公店，我們都以為選到一個辣妹傳播，結果來了一頭恐龍傳說。

把總統選舉當玩拱豬的1450，剛好也是817裡最87的年輕小白，這些人過去在社群網路造謠超級威，現在來到股市，就是一群廢物弱雞，任憑宰割的罔市。

防疫神話破滅的一場股災，融資斷頭受傷慘重的小白，很多是無腦的1450，817裡的87代表，你們這些盤子是來股市反串洗碗喔？

看他們靠北哀嚎慘賠的鳥樣，真他媽爽，囂張果然沒有落魄久，罔市隨風。

國際股市明明持穩，台指期昨天一開盤跳空下殺四百點，才在猜又胖手指了？午盤，冷門股龍巖爆量強拉漲停、今天直接開漲停，根本仙人指路。

貪婪賭場就像選舉，永遠有人出老千。

猴子數據和總統手臂、解盲和簽約、全民施打和外交疫苗吵成這樣，進口疫苗推三阻四，國產疫苗成為新的神壇，明牌還不夠明顯嗎？

你們一邊當側翼四處亂咬，一邊溜來我的投資大群，走狗似的低聲下氣，哥可以買了嗎、可以賣了沒？

我就笑了，你們上網霸凌別人這麽囂張，買賣股票、炒幣都沒有自己主見？你在「人與人的連結」當下要不要一邊直播一邊問藺老濕，現在小GG該進還是出？

在投資市場裡，自己得有根，不能太漂浮。聽那些股市小學程度的播客主滿嘴胡謅，年紀輕輕滿腦取巧，佔信用卡便宜就可以叫卡神，我看你們就是一群卡撐。

87加87還是87，沒有人幫你們校正回歸成174。

少壯不努力，老大送煤氣，講得就是你們這個有勇無謀的屁孩世代。哥完全不懂電競，台灣運彩矇眼挑一支睡衣忍者，睡一覺起來就贏錢；臉書跳出三年前今天，我們在摩納哥看F1蒙地卡羅正賽，你們這群酸宅只能躲廁所假裝棒賽搜出A片看F奶，不努力又不跪下來舔，我為什麽要教你，給你們這種年輕廢柴一個機會？

天下哪有白吃的午餐。

親愛的1450，你們千萬要記住，大腦是身體的一個器官，它不是用來大便的。投錯總統、選錯政黨如同買錯股票炒錯幣，你還有機會打掉重練，一再抝單的下場，就像看牙醫指揮官的誦經記者會、或看牙醫只能垮著下巴，張開嘴巴哀哀哀。

結論，1450只是一群內心殘疾的孩子，正在落荒的窮寇，人民清剿的對象，是那些背棄我們的政客和民意代表。

人心齊、泰山移。我們必須讓自己更強、更好，想想莎士比亞是如何在瘟疫期間寫出《李爾王》的，請帶著這樣自信的意念，好好活下來，我再教大家怎麼算總帳，一個也別想逃。

作者為文學奬得主

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)