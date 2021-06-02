【愛傳媒黃文博專欄】茲因情況突起，變生肘腋，一片大好之形勢驟變，民心惶惑蠢動，籲請開放外貨進口之社會氛圍已然成形，眼見把關者漸難抵禦大眾呼求，一旦被迫開放外貨大量導入市場，致令競品搶得先機，填滿需求，勢必打亂原定布局，本產品將坐失商機，重挫股價，難以對幕後有力支持者交代，後果嚴重。

此刻，拯救商機優於一切，保護利益重於其它。謹此強烈建議因應變局，變更計畫，尋找巧門，搭配強勢作為，掩護產品提前上市，甚至可以危機入市，以橫柴入灶，而火中取栗。幾經籌劃，獻策如下：

1.嫁禍於人

各界懷疑本產品欲獨攬市場，為轉移話題，需找替罪羔羊。敵對之C企業素有恃強凌弱之刻板印象，可借來一用，營造掣肘假象，導流民怨到該企業。

2.施以小惠

為迴避排斥進口的指責，可分批小量進口外貨，一來卸除民眾怨懟，二來數量不足以吃掉留給自家產品的份額，又可趁便強化C企業打壓的印象。一舉三得，何樂不為？

3.陽奉陰違

如上述施以小惠手法，無法壓制各方勢力欲自引外貨進口。此時，把關者即有大用，應動用行政優勢，想方設法明助暗扣，明著歡迎各界出力出錢，暗地拋出一隻隻小鞋，採行原地打轉、黏滯拖延之策，務必以空轉換取時間，維護本產品獨占地位。

4.假戲真做

亮點在這裡！值此巨變來襲，民心惶恐之際，小量且分批引進之外貨，適足以製造飢餓行銷，令民眾對此類產品垂涎，欲取之而不得。何不因勢利導，跳過質控安管的漫長程序，加快本產品面市進度，民眾在不得不用卻又別無其它選擇的情況下，剛好擔任免費的質控安管受測者，不但節省大筆成本，更能博得最大規模測試的名聲。一箭雙鵰，想到即興奮莫名。吾人只需照著劇本演戲，台下看戲的人渾然不知自己已成劇中臨演，還鼓掌叫好。如同連乳酪都不必掛，就可引千萬隻白鼠入籠。這也是本案取名為捕鼠籠計畫的原因。

眼下情勢百年一遇，本案謀算堪稱絕倫。速決速行，堅不回頭。再次強調：同薪協利，上下一腥；超前捕鼠，同搗一命。

作者為資深品牌專家

照片來源：作者臉書。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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(中時新聞網)