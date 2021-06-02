名嘴朱學恒昨(1)日上午送4個「喪禮花籃」到疾管署，行政院長蘇貞昌隨即在臉書發文痛批，此行為非常不恰當，詛咒努力工作的人。對此，朱學恒昨也回應表示，4個花籃打出不敢面對一百餘名同胞死亡的行政院長也是值得了，砲轟近日同胞染疫上百死亡，為什麼蘇貞昌隻字不語，送了四個花籃就跳出來，是良心發現嗎？而朱學恒今日更加碼指出，「爾俸爾祿，民膏民脂」等字，蘇貞昌自己致詞時就用過。

朱學恒昨上午送4個喪禮花籃到指揮中心，花籃上卡片印有「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上蒼難欺」16個大字，批評這些朝中官員的薪水都是來自於人民的血汗錢，坐視人民一個接一個死去，你騙得了自己，也騙不了上蒼。

面對蘇貞昌批評送喪禮花籃非常不恰當，朱學恒反擊表示，「蘇貞昌你終於出來了，我可以體諒你躲了這麼多天好不容易抓到了一個抹黑人民的機會，就要開始說怎麼可以詛咒你們。」朱也說，「顯然你的中文不好，你的幕僚也是」，朱學恒說，「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上蒼難欺」16個大字，是警告為官者不要怠惰，有老天在看，哪來甚麼詛咒之意，不用再抹黑了。

朱學恒更今再加碼指出，蘇貞昌在2006年時就曾在致詞時使用過「爾俸爾祿，民膏民脂」等詞，呼籲公務員好好做事，狂酸「難道蘇貞昌能講，朱學恒不能講嗎？」

(中時新聞網)