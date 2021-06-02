桃園一名男子小良（化名）與前妻離婚後，要求復合遭拒，遂於2020年間持刀衝入前妻的住處，砍傷前妻與前妻的哥哥。桃園地院一審依家暴殺人未遂等罪應執行6年4月，經上訴駁回，二審維持判決。

據了解，小良與前妻離婚後，始終希望能重新恢復夫妻關係，但前妻毫無意願，小良還懷疑前妻在兩人婚姻存續時，有暗槓私房錢，便於2020年8月間前往前妻的住處談判，沒想到情緒衝動下，先是動手毆人，隨後還拿起菜刀要砍人。

過程中，小良的前妻四處閃避揮舞的刀並尖叫，呼救的聲音被前妻同住的哥哥聽見，孰料，哥哥衝上前救援也不幸被小良的亂刀劃傷，前妻與前妻的哥哥雙雙送醫，所幸均無生命大礙。

一審期間，桃園地院認為，小良與前妻部分，依家暴殺人未遂罪嫌判刑，另，小良向前妻的哥哥揮刀不構成殺人未遂，因兩人發生爭執是為了小良的前妻，再加上其傷勢屬淺傷害，依傷害罪判刑，應執行6月4月。案經小良上訴，高等法院考量，小良仍未與被害人達成和解，再次審酌其犯案動機與情節，判定量刑無議，駁回上訴，維持原判。

(中時新聞網)