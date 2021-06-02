73歲的林姓男子，日前於南屯區某里民互通訊息LINE群組中，散布1則「別出門，端午節看疫情控制情況！警告：一旦染上，就算治癒了，後遺症也會拖累後半生！在這場戰役中沒有局外人！在家！在家！在家！不要點讚！求轉發！ —陳時中」等訊息，警方將林男依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」函送台灣台中地方檢察署偵辦。

警方表示，疫情嚴峻，全民動員防疫，齊心對抗疫情，許多專家、學者也都提出自己的防疫措施及觀念。在非常時期，許多繪聲繪影的假訊息不斷充斥於在社群網站、通訊軟體之中。有鑑於網路科技發達、傳遞訊息快速，警方為防止有心人士，以虛偽不實言論散布假消息，造成民心不安社會恐慌。

警方指出，日前員警發現林姓男子，於南屯區里民交流之LINE群組中，轉傳「衛服部長陳時中發言之訊息」。因該訊息去年中央疫情指揮中心已證實為假訊息，員警立即蒐報偵辦，並循線通知林男到場說明。

林男警訊時供稱，因出於好意提醒大家，因未經查證不知是假訊息，警方仍將林男依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」函送偵辦。分局特別要求各單位，編排警力加強查緝，無論以何形式散布傳遞假訊息之案件。

南屯派出所長江松泳說，非經中央疫情中心公開資訊，隨意散布傳播不實之訊息，致生社會大眾恐慌，均有觸法之虞。民眾於轉傳任何訊息前，務必查證消息來源的正確性，避免觸法受罰。民眾若發現疑似假訊息時，可撥打1922專線或110提出查證並檢舉，杜絕有心人士惡意散布，造成人心動盪不安。

(中時 )