和勤(1586)5月合併營收2.08億元，月增1.26％，年增3.23％；累計前5月合併營收10.4億元，年增26.42％。汽車與硬碟零件出貨穩定成長之下，和勤營收已連續三個月保持雙成長；隨著新產品與電動車零件新品項量產、硬碟零件轉單效益，以及下半年傳統旺季到來，營收成長表現可望持續到下半年。

和勤5月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.51億元，占比72.75％；硬碟機構件（VCM Plate）0.54億元，占比26.15％。

汽車零件在大陸新能源車銷售快速成長，公司新能源汽車零件的營收占比逐漸增加，燃油車零件雖仍有部分品牌車款仍受晶片缺貨影響，但整體出貨不受單一客戶的影響。公司供應的零件品項增加，量產效益將明顯於下半年展現，其他電動車品牌等新能源車的座椅、門鎖等零件出貨也隨新車銷售成長，並與各大車廠合作開發電動車馬達核心的電驅系統零件，有信心順利接軌電動車市場。

硬碟零件產品平均銷售單價與毛利均高於傳統硬碟，終端客戶涵蓋Seagate、WD、Toshiba三大硬碟廠，全球市占率近3成。東南亞疫情近期再度惡化，HDD生產重鎮泰國、馬來西亞相繼受到影響，HDD VCM組裝需求轉移到台灣與大陸，和勤除原本的訂單之外，也受惠於轉單效益，和勤也積極與客戶商務協商，反映急單增量的成本。

(時報資訊)